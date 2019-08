Ayuso lamenta que estén intentando "echar por tierra" su investidura y "dañar" su honor pero avisa de que soporta "todo"

Publicada el 11/08/2019 a las 12:04 Actualizada el 11/08/2019 a las 12:56

Trama 'Púnica'

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid y futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , considera que se está intentando "echar por tierra" su investidura y dañar su "honor", aunque avisa de que lo soporta "todo".En una entrevista concedida a El Mundo, recogida por Europa Press, Ayuso sostiene que hay una "campaña" contra de ella y que el objetivo es, marcarla y dañar su honor, pero que lo que nunca imaginó es que se pusiera "en medio a su familia"."Jamás pensé que se pudiera llegar tan lejos... Yo lo soporto todo. Lo que me duele es. Mi padre falleció en unas circunstancias muy duras. Tampoco piensan que pueden hacer daño a otras personas como mi madre. Y eso parece que no le importa a nadie", dice Ayuso en la entrevista.. La dirigente del PP se refiere, sin citarlas, a las informaciones sobre dos operaciones sospechosas de alzamiento de bienes desveladas pory de las que se aprovechó ella al ser la principal beneficiaria de las donaciones realizadas. Este periódico, que siempre le ha enviado todas las preguntas por escrito, jamás ha cuestionado actuaciones de sus padres. Es Ayuso quien habla de sus circunstancias personales para escudarse detrás de su familia y no responder sobre su participación en supuestas actuaciones irregulares.En esta información se detallan las seis cuestiones del caso Ayuso a las que no responde la candidata del PP.En la entrevista,si le parece correcto utilizar sus contactos en el Gobierno de Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, aprovecharse de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid o no pagar cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [ Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso].Ayuso incide en que ha sido unaque ha trabajado de forma "muy discreta por muchos años", y que "nunca nadie" le ha llamado a un juzgado.El informático de Eico Adrián de Pedro –hermano de Alejandro, supuesto conseguidor de contratos de la trama Púnica–para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011, según informó la semana pasada Vozpópuli A este respecto, Ayuso asegura que se trata de declaraciones de hace dos o tres años, que se remontan a casi "una década atrás", y que ella, y que la "única vinculación" que puede llegar a tener es porAdemás, asevera que no tenía ninguna "responsabilidad" ni en contratar "ni en elegir a esa gente". "Repito que no he sido llamada siquiera como testigo porque en mi actuación no hay nada reprochable", incide.En cuanto a que cobrara 4.000 euros trabajando en el gabinete de Aguirre, la futura dirigente autonómica defiende que se trataba de ", en las empresas y en todos los sectores" por lo queAl ser preguntada sobre que su partido esté vinculado a casos de corrupción, Ayuso asegura que, al tiempo que reconoce que estos casos han hecho "mucho daño" a la formación. No obstante, niega que el PP sea el partido más corrupto, porque "nada supera utilizar el dinero de las instituciones, sustraerlo de los parados para crear redes y cortijos; y tampoco va a superar al independentismo y a la época de Pujol, que fue la que alimentó esa división social y se enrolló en la bandera del catalanismo para tapar tantos casos"."Lo puedo decir claro.Ni de la corrupción ni de nada... Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar. Hasta que fui diputada solo tuve un perfil técnico", sostiene sobre esta cuestión.