El incendio de Artenara sigue sin control y obliga a desalojar a un millar de vecinos

Publicada el 11/08/2019 a las 13:24 Actualizada el 11/08/2019 a las 13:41

No hay constancia de que el fuego haya afectado a las Montañas Sagradas

Aproximadamente un millar de personas han tenido que ser desalojadas

Elque se declaró en el día de ayer en el paraje de, en las cumbres de la isla de Gran Canaria , continúa sin control y ha obligado ade hasta una decena de barrios de los municipios de Tejeda, Artenara y Gáldar. Además, un hidroavión del Ministerio de Agricultura ya ha salido de Málaga para sumarse a las labores de extinción, informa Europa Press.Así lo ha informado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, para dar cuenta de las tareas de extinción y, según la estimación de la Dirección de Extinción del Cabildo.El presidente canario indicó que el trabajo desarrollado en el día de ayer permitió que un; sin embargo, un cambio de viento durante la noche complicó su evolución y obligó a que, sobre las 00.00 horas, se activase el nivel 2, asumiendo el Gobierno de Canarias las competencias y sumándose a las tareas de extinción la Unidad Militar de Emergencias (UME).Ángel Víctor Torres señaló que desde ese momento se activaron todos los operativos disponibles y se ha estado en contacto con los distintos cabildos y con el Gobierno de España, al que ya se ha solicitado ampliar la UME con cuatro pelotones, incluso desplazándose desde la Península la UME de Sevilla, y la activación de dos hidroaviones, uno de los cuales ya viene camino de Canarias procedente de Málaga. Precisó que en estos momentosy hasta, de los que ya están operando la mitad.En cuanto a la meteorología, Torres comentó que ha llovido en las zonas de medianías, pero el agua no ha llegado a la cumbre y parece que no va a llover en las próximas horas. Añadió que durante el día se van a registrary la previsión dely se registren rachas que pueden alcanzar los, lo que significa que las próximas horas son "fundamentales" para intentar dar por controlado el incendio.El presidente detalló que no hay constancia de que el fuego haya afectado a las, declaradas, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, precisó que el fuego está concentrado en el ámbito de este espacio. Informó, además, de queEn este sentido, Ángel Víctor Torres afirmó quey tienen que ver con una imprudencia y también con una intencionalidad. De hecho, a las 01.21 horas de ayer se produjo en Los Manantiales un conato que probablemente fue intencionado, originándose casi en el mismo lugar donde se produjo el incendio de 2017, tal y como reveló Antonio Morales.Torres añadió que este conato se pudo controlar y afectó a unas dos hectáreas, pero afectó en negativo al trabajo que se estaba realizando en el incendio principal para intentar dar por controlado el 15% que faltaba del perímetro, pues obligó a trasladarse a parte del operativo y efectivos a ese otro lugar.Torres informó, también, de que aproximadamentede sus casas. El presidente quiso lanzar un mensaje de optimismo a estas personas, en el sentido de que todo el operativo va a trabajar "sin descanso" para tratar de controlar este incendio, y pidió a los ciudadanos que quieren regresar a sus casas, que por encima de ese deseo, que deben seguir las indicaciones de los responsables de seguridad.En cualquier caso, comentó que la evolución del incendio en estas primeras horas está siendo positiva, por lo que no hay previsión de desalojar más barrios y habrá que ver si en las próximas horas los afectados pueden regresar a sus viviendas.Recordó que continúan cerradas las siguientes carreteras: GC-210, Tejeda a Artenara, del punto kilométrico 0 al 6; GC-21, Cruce de los Garajes a Artenara, del kilómetro 32 a 39, y GC-150, Cruz de Tejeda a Pinos de Gáldar, entre los puntos kilométricos 5,5 a 12,3. El Cabildo recomienda, además, no sobrepasar la zona de Caideros en la GC-220. También se mantiene la prohibición de subir a la cumbre.Ángel Víctor Torres confirmó que, aunque no hay constancia de más daños personales. No obstante, algunas viviendas en Artenara sí se han visto afectadas por las llamas.