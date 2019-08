Un concejal de Cs no cree que se vaya a "bloquear" la investidura de Díaz Ayuso aunque "en 24 horas puede cambiar todo"

Publicada el 11/08/2019 a las 15:32 Actualizada el 11/08/2019 a las 16:01

El delegado de Área de Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Ciudadanos, Ángel Niño, señaló este domingo que no cree que se vaya a "bloquear" la investidura como presidenta regional de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, aunque en política, informa Europa Press.Después de asistir a al homenaje de la Virgen de Urkupiña, el concejal fue preguntado sobre que se relacione a Ayuso con la trama Púnica o el supuesto trato de favor de Avalmadrid a su familia, desvelado por. Cuestionado por si estas noticias pueden bloquear su investidura, Niño señaló que no lo cree y criticó que por parte de los grupos de izquierda se estén intentando aprovechar de estas informaciones.Este diario ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Aguirre para–una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones sobre el caso Ayuso].Este sábado, Ángel Niño aseguró que confía "mucho" en sus compañeros de la Comunidad que van a hacer un trabajo"Creo que hay que centrarnos en que habrá un Gobierno liberal y reformista y. No es tiempo de valorar eso, hay que valorar qué gestión hará Ciudadanos en el Gobierno", zanjó.