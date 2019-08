Ábalos acusa a Podemos de faltar al respeto al PSOE con algunas declaraciones: "Así es muy difícil"

Publicada el 12/08/2019 a las 17:44 Actualizada el 12/08/2019 a las 18:00

Un acuerdo programático

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE,, ha acusado a los dirigentes de Unidas Podemos de realizar declaracionescon los socialistas y ha asegurado que "así es muy difícil" lograr la "lealtad recíproca" necesaria para alcanzar un acuerdo, según declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.El ministro ha censurado algunas declaraciones del secretario de Acción de Gobierno de Podemos,, y de uno de los fundadores del partido,, sobre la actitud del PSOE para buscar un acuerdo de legislatura y sobre el candidato,"Esas declaraciones insistentes de falta de consideración respecto de lo que uno representa no abonan mucho el", ha dicho Ábalos. Ha respondido así a las críticas de Monedero en El Mundo a Pedro Sánchez, o a lasal PSOE deal llevar hasta septiembre las nuevas negociaciones.El dirigente socialista ha explicado que cuando él apela a apurar la negociación hasta el último minuto quiere decir quesi se cree en la posibilidad de acordar. Pero ha subrayado que no se trata de tener más o menos tiempo para negociar sino de distinguir cuándo es "el momento"."Se trata de saber exactamente cuándo es el tiempo que corresponde, cuándo se plantea la oportunidad a la que dar respuesta", ha añadido. "Fue a finales de julio, una, pero se dejó pasar", ha añadido.José Luis Ábalos ha dicho que una vez fracasado el intento del gobierno de coalición, el PSOE apuesta ahora por uny por que sea elel que vaya supervisando su cumplimiento. El presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retomará las negociaciones con los partidospara intentar cerrarlo y presentarse a una investidura con apoyos suficientes.Ábalos ha asegurado también que un gobiernodel PSOE apoyado en este acuerdo programático sería eldel resultado electoral de abril. En declaraciones a TVE , recogidas por Europa Press, ha asegurado al respecto que su partido no piensa en la repetición de las elecciones. "Centramos toda nuestra fuerza e interés en tener gobierno y. La ciudadanía se pronunció con claridad", ha concluido.