Publicada el 12/08/2019 a las 13:16 Actualizada el 12/08/2019 a las 13:56

info Libre

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y secretario de organización del partido, César Zafra , ha reiterado hoycomo futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Zafra entiende que ni el trato de favor recibido por Avalmadrid, ni su participación en un presunto alzamiento de bienes ni su aparición como "interlocutora" con los empresarios de la trama Púnica la "inhabilitan" para el cargo.ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí todassobre el caso Ayuso].En todo caso, Zafra entiende que si la candidata del PP a la Comunidad de Madrid fuera imputada en algún caso de corrupción tras ser proclamada presidenta, tendría que dimitir como está firmado en el acuerdo, aunque piensa que lo que está ocurriendo es que algunos partidos quieren acaparar el foco mediático, según infoma Europa Press.En declaraciones a los periodistas en la sede del partido naranja al ser preguntado sobre las informaciones que vinculan a Ayuso con la trama Púnica, Zafra ha defendido quey hay personas imputadas en las distintas etapas por un proceso judicial y Ayuso, por el momento, "no está inhabilitada judicialmente"."En Ciudadanos hemos levantado alfombras en Andalucía, viendo las fechorías del PSOE yporque en los acuerdos que hemos firmado no puede haber imputados en ningún gobierno donde esté Ciudadanos. En esta legislatura hemos hecho dimitir a imputados y esta será nuestra forma de actuar", asevera.Sobre si cree que Ayuso debería dar explicaciones sobre Avalmadrid, el portavoz adjunto de Cs ha señalado quesino de que algunos partidos "están intentando acaparar el foco mediático".Por lo tanto, ha asegurado quecuando en la anterior legislatura "pactó con el PP para que no fueran a la Asamblea a dar explicaciones ni la exministra Carmen Montón ni Pablo Casado (presidente del PP)".