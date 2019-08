Echenique acusa al PSOE de utilizar el "tacticismo" para gobernar en solitario y le pide que se ponga a negociar

Publicada el 12/08/2019 a las 11:22 Actualizada el 12/08/2019 a las 12:33

Gobierno de coalición o repetición electoral

Siguen en contacto con el PSOE

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique , ha asegurado este lunes quepara lograr un gobierno y ha acusado al partido de Pedro Sánchez de "tacticismo", que utiliza, ha dicho, para "presionar y dilatar los tiempos". Por ello, ha instado a los socialistas aun acuerdo. "No nos parece sensato que el PSOE se pase tres meses sin negociar y luego precipite unas negociaciones en apenas 48 horas antes de votar la investidura", ha criticado el diputado de Podemos, que considera que los socialistas no quieren formar un gobierno progresista."El tacticismo no es la manera,", ha señalado Echenique en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha acusado al PSOE de dilatar las negociaciones y presionar a Podemos a aceptar un acuerdo a 48 horas de la investidura, porque según él, responde a unaEn este sentido, Echenique ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apara "tomarse el tiempo necesario" para formar un gobierno estable y "abordar los problemas de la gente". "Llevar las negociaciones al último minuto responderá a una táctica de partido", ha denunciado.Asimismo, el dirigente de Podemos cree que el PSOE maneja tres opciones: "". Echenique ha afirmado que la opción preferente del PSOE es gobernar con la derecha, "algo que no ocultan porque llevan desde el 29 de abril brindándoles apoyo".Sobre la posibilidad de una repetición electoral, Echenique ha avisado de que "devaluaría la democracia" y ha insistido en la posición de su partido, que están dispuestos a hacer políticas "hasta el último momento" yal esperar más de veinte días" en negociar un acuerdo de gobierno."La negociación dependerá de la posición estratégica que adopte Sánchez", ha indicado el dirigente de Podemos, que considera que "".Por otro lado, Echenique ha asegurado que el PSOE podría pactar con Ciudadanos, a pesar de que los votantes de Sánchez expresaron su desacuerdo. "", ha señalado el dirigente de Podemos, que considera que Sánchez baraja esa opción, porque "si no, no se entiende que pospongan veinte días las negociaciones con Podemos".Echenique también ha afirmado que su grupo parlamentario y el PSOEa Sánchez. "Han dicho de esperar a septiembre pero no en qué están pensando a esperar tanto", ha lamentado."Llevan teniendo durante más de veinte días las herramientas para negociar ese acuerdo de gobierno", ha subrayado Echenique, que emplaza al PSOE a establecer garantías y sentarse a negociar para formar un gobierno "cuanto antes".Así, ha criticado que la actitud de los socialistas pueda variar en función de los tuits que escribe la formación morada. "", ha indicado el dirigente de Podemos, que insta al PSOE a "dejar de poner excusas para buscar un resultado táctico".