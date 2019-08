Publicada el 12/08/2019 a las 13:36 Actualizada el 12/08/2019 a las 13:53

"Es una pena" la posición de Ciudadanos

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero , insta a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a aclarar las informaciones desveladas porsobre elporque considera que "" para ser presidenta autonómica."Yo creo que", y por eso Díaz Ayuso "tendrá que dar explicaciones" respecto a una información que "pone en cuestión la capacidad de la persona para poder desarrollar la tarea", declaró en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, un día antes de que comience el debate de investidura en la Asamblea de Madrid.Así ha contestado Montero cuando le han preguntado por el préstamo que la empresa semipública Avalmadrid concedió a la sociedad Mc Infortécnica, controlada al 25% por el padre de la candidata del PP.ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí todassobre el caso Ayuso].La ministra destacó que no le sorprende la actitud de Díaz Ayuso, porque cree quede este tipo, especialmente en Madrid."Lo que me llama la atención es que, que parecía que venía a la vida política para regenerar las instituciones y para que no se reprodujeran en los gobiernos cuestiones relativas a la corrupción y al protagonismo de los intereses particulares de los políticos, siga apoyando a la señora Díaz Ayuso ", indicó.El partido naranja, que va a votar a favor de la investidura de la candidata conservadora esta semana y va a gobernar junto a ella, debería ser "la primera fuerza empeñada en que se puedan clarificar todos estos elementos". "", concluyó.