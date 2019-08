Publicada el 12/08/2019 a las 11:30 Actualizada el 12/08/2019 a las 11:31

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero , ha respondido a las críticas del secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique , que fue Unidas Podemos quienel pasado julio para formar parte del futuro Gobierno."Probablemente el tacticismo que ha comentado Echenique es lo que les llevó a no aceptar la propuesta", ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. En otra entrevista, el dirigente del partido morado había criticado al PSOE por retrasar las negociaciones y lo había acusado de recurrir al "tacticismo" porque lo que realmente quiere es gobernar en solitario o con Ciudadanos.Además,ahora y no quiso tampoco en julio, en aquel momento porque quería que previamente se garantizase la presencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo y ahora porque sigue insistiendo en que se conforme un Gobierno de coalición. Pero "", ha añadido.A su juicio, en Podemos quizá se arrepientan ahora de no haber aceptado la "magnífica" oferta que les hizo en su momento el PSOE para ocupar una Vicepresidencia de carácter social y tres Ministerios —Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad y Consumo—. "", ha lamentado.