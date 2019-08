Open Arms responde a Ábalos: "Nos arriesgamos a multas inasumibles y la libertad porque podemos acabar en la cárcel"

Publicada el 12/08/2019 a las 09:58 Actualizada el 12/08/2019 a las 10:59

Obtienen permiso para evacuar a tres personas

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha reprochado al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos , sus declaraciones en las que les acusaba de ir de "abanderados de la humanidad" ypor su labor de rescate en el Mediterráneo. "Ponemos en peligro el patrimonio de nuestras familias, porque las multas son inasumibles; la libertad porque podemos acabar en la cárcel y nuestros títulos profesionales; fíjese si no tomamos decisiones para desobedecer una especie de decreto que nos impide rescatar", ha replicado Camps a Ábalos en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press.El fundador de la ONGal que acusa de "ponerse de perfil", al no haber pedido la intervención de la Unión Europea para tratar de desbloquear la situación. Asimismo, ha reprochado al ejecutivo español que se "olvide" de que la embarcación Open Arms tiene pabellón español. ", igual que hacen con Salvamento Marítimo, ante esta situación de indefensión en la que nos amenazan con multas y sanciones", ha insistido Camps, quien ha asegurado "sentir indignación".En cuanto a la situación de la embarcación que lleva 11 días en el Mediterráneo a la espera de poder desembarcar los 150 migrantes que van a bordo, ha explicado que es cada vez más "compleja" y ha planteado la posibilidad de pedir permiso para poder acercarse a puerto ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. "", ha indicado Camps.Según ha explicado, "la situación es difícil,; logísticamente podemos resistir lo que haga falta pero antepondremos la salud de estas personas a cualquier otro criterio, porque no se hacen idea de lo que es vivir así".La ONG Open Arms ha obtenido el permiso que había solicitado este domingo para larescatados "con diagnósticos que requieren".Fuentes de la ONG han explicado a Europa Press que prevén que Malta evacue por helicóptero a dos mujeres:tras ser operada de un tumor cerebral. El tercero, un joven eritreo con, será evacuado por Italia —la ONG prevé que sea por barco, a cargo de la guardia costera de Lampedusa—.La ONG ha obtenido la autorización este domingo por la tarde y prevé las evacuaciones se hagan "en las próximas horas". El permiso conseguido solo implica evacuar a las tres personas, pero Open Arms intenta este mismo domingo