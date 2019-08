Publicada el 12/08/2019 a las 15:33 12/08/2019 a las 15:33

info Libre

info Libre

El vicesecretario de Comunicación del PP,, aseguró este lunes que la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sobre el préstamo a una empresa familiar, "judicialmente no hay absolutamente nada, no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo ni investigada"; por lo queel terreno de juego", según informa Europa Press.Pese a las palabras del dirigente del PP,sobre los escándalos que le afectan.ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí una detallada información sobre las 6 cuestiones que Ayuso no aclara]En declaraciones a los periodistas en Rincón de la Victoria (Málaga), Montesinos incidió en que tanto ella como su equipo de prensa han dado "todas las explicaciones" y "han respondido todas las dudas", asegurando que Díaz Ayuso "porque ha alcanzado un compromiso político, un proyecto de gobierno que beneficia a los ciudadanos"."Más pronto que tarde los madrileños lo van a comprobar con menos impuestos y más libertad en la página sanitaria o educativa", afirmó el responsable conservador, quien ha indicado que "".Montesinos aseguró que "frente a la parálisis y pese al bloqueo" que existe a nivel nacional por la falta de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, "está el", poniendo de nuevo como ejemplo a Andalucía "con ese impulso reformista de Juanma Moreno, que está permitiendo que se bajen los impuestos y se rebajen las listas de espera".Al respecto, señaló que "a partir de esta semana también vamos a ver ese impulso reformista en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, al frente de un gobierno que va a permitir que Madrid sea la locomotora económica del país, un Madrid que va teneren página educativa y sanitaria"._____________Puedes consultar aquí todas las informaciones desobre el caso Ayuso