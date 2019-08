MSF y SOS Mediterranée piden un "lugar seguro" para desembarcar "sin más demora" a migrantes del 'Ocean Viking'

Publicada el 13/08/2019 a las 21:18 Actualizada el 13/08/2019 a las 21:31

Abusos de los DDHH

Las organizaciones no gubernamentales Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée han reclamado este martestras cuatro operaciones de rescate en los últimos días en el mar Mediterráneo.En un comunicado publicado por ambas ONG, han resaltado que, descartando nuevamente la posibilidad de llevar a los migrantes a las costas libias."Entre las personas rescatadas se encuentran aquellos que, ha recalcado Jay Berger, coordinador de la respuesta de MSF a bordo del Ocean Viking. "La dura realidad es que hay un conflicto latente en ese país, donde, ha agregado.Así, Berger ha manifestado que. El Ocean Viking se dirige en estos momentos en dirección norte.Por su parte, Nick Romaniuk, coordinador de Salvamento y Rescate de SOS Mediterranée a bordo del barco, ha señalado que los rescates en la zona"Las autoridades marítimas no compartieron ninguna información con nosotros", ha dicho. "Solo una vez pudimos establecer contacto por radio con uno de los tres aviones de la Unión Europea que localizan embarcaciones en peligro., ha lamentado.Las ONG han indicado además que una "abrumadora mayoría" de las personas rescatadas han aseguradoAsimismo, han resaltado que del total de 103 menores que se encuentran en estos momentos en el Ocean Viking,"Estas personas, incluidos los menores de edad, han descrito cómo han sido torturados con descargas eléctricas, golpeados con pistolas y palos, o quemados con plástico derretido. Me cuentan cómo, ha dicho Luca Pigozzi, médico de MSF a bordo de 'Ocean Viking'.El llamamiento ha sido formulado un día después de que el barco rescatara a 105 migrantes en el mar Mediterráneo.Durante la jornada, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) ha hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para queEn este sentido, han señalado que muchos de los tripulantes son "supervivientes de horribles abusos en Libia y proceden de países que generan refugiados", por lo que todos están en necesidad de asistencia humanitaria yLa Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que, en lo que va de año,