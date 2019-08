La izquierda critica que Ayuso prometa regeneración sin haber aclarado sus propios escándalos

Publicada el 13/08/2019 a las 14:51 Actualizada el 13/08/2019 a las 15:19

Los grupos intervendrán este miércoles

"Desganado", propio "de una candidata bajo sospecha", "muy viejo " y "vacío" o de "una inocencia incomprensible". Esos son algunos de los calificativos que utilizaron las formaciones del bloque progresista –PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– para valorar el discurso de Isabel Díaz Ayuso en la primera sesión del pleno de investidura que le servirá para convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Un discurso en el queque la acechan: su posible participación en un alzamiento de bienes, el supuesto trato de favor recibido por parte de una entidad de crédito semipública como Avalmadrid o el impago del IBI durante cinco años al Ayuntamiento de Madrid – todos ellos desvelados por– o su relación con la trama Púnica.El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, José Manuel Rodríguez Uribes, criticó tras levantarse la sesión que Ayuso haya "hablado como si el PP llegara ahora en las instituciones" en lugar de llevar 24 años gobernando la región. "Ha hablado como si la corrupción fuera un problema que van a combatir", denunció el dirigente del PSOE, que aseguró además que el discurso de Ayuso "destila un síndrome viejo, ultraconservador", por el cual "lo público es malo". "Eso, dicho por una persona que quiere ser presidenta de una Administración pública deja mucho que desear", lamentó Rodríguez Uribes.En similares términos se expresó el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que aseguró sentir "perplejidad" por un discurso en el que Ayuso, a su juicio, no demostró "ganas". "Ha sido un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás,", acusó Errejón, que insistió en que el PP "no tiene voluntad de gobernar por las cosas que quiere hacer en el futuro, sino para que no podamos conocer el pasado de lo que han sido todos estos años", porque "tiene que esconder a todos aquellos que han desempeñado el cargo de presidente"."Es una investidura ciertamente triste para un Gobierno que nace muy tocado" y, lamentó Errejón, que recordó que la candidata del PP "no nos ha explicado por qué le conceden préstamos que a los madrileños no les conceden", "qué tiene que decir sobre un posible delito de alzamiento de bienes", "por qué durante cinco años no pagaba los impuestos al Ayuntamiento de Madrid" o "qué hacía en una empresa posiblemente relacionada con la trama Púnica".Errejón también criticó que el discurso de Ayuso. "No hemos encontrado referencias a la precariedad, a los sueldos que no permiten llegar a final de mes o a los contratos precarios que no se renuevan", ni "a las casas de apuestas que se ceban con los jóvenes de los entornos populares", ni "a las dificultades de las familias para hacer frente a las subidas permanentes de los alquileres", denunció el líder de Más Madrid, que lamentó además que Ayuso hubiese evitado hablar de violencia de género cuando abordó el asunto durante su intervención. Parecía estar "pensando en Vox más que en las mujeres que sufren la violencia machista", sostuvo Errejón."Ayuso decía hace unos días que su referente histórico era Isabel la Católica y la verdad es que lo demuestra", porque su discurso ha sido "muy viejo", criticó por su parte Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, que se censuró las "referencias" de la dirigente del PP a sus predecesores Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón habida cuenta de"Ha sido un discurso vacío, lleno de banalidades, de lugares comunes, que no enfrenta retos" como "el drama de la vivienda", la "precariedad en el empleo" o "la necesidad de combatir la violencia machista", denunció Serra, que achacó a Ayuso haberse "reído" de los ciudadanosy por la transparencia cuando no ha dado explicaciones de los escándalos que estamos conociendo estos días y que tienen que ver con Avalmadrid o con sus relaciones con la Púnica".El turno de los grupos parlamentarios para fijar su posición sobre la investidura de Díaz Ayuso tendrá lugar este miércoles, cuando los seis partidos presentes en la Asamblea de Madrid tendrán 15 minutos cada uno para sus intervenciones. Ayuso podrá optar por responderles uno por uno o conjuntamente, sin límite de tiempo. Y el debate se prevé bronco, ya que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos van a centrar buena parte de sus discursos en los casos de corrupción que rodean a la futura presidenta autonómica y van a tratar deen los que se ha visto enfangado el PP de Madrid en los últimos años.Antes del comienzo de la primera sesión del pleno de investidura, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ya había instado a Ayuso a que deje "claro" qué papel van a jugar las propuestas de Vox durante la legislatura, e insistió en su propuesta de poner en marcha, la empresa semipública que habría dado trato de favor a la familia de la dirigente del PP. Parece complicado que esta comisión salga adelante, ya que requeriría del apoyo de Ciudadanos, que ha rechazado ponerla en marcha.Mucho más duro fue antes de entrar al hemiciclo Errejón, que denunció que la presunta corrupción de Díaz Ayuso demuestra el "modus operandi" del PP. "Cuando alguien acaba de llegar y se comporta exactamente igual que todos los que la han precedido,, sostuvo Errejón, que criticó que Ciudadanos y Vox sean "cómplices" de la corrupción del PP. Un partido, afirmó, que "quiere evitar salir del poder, porque si sale, es posible que lo que esté esperando fuera sean los tribunales".El líder de Más Madrid, además, pronosticó que el Gobierno de Ayuso será "corto, débil y marcado por la inestabilidad". Y en la misma línea se expresó Isabel Serra, que planteó que "no es descabellado pensar" que la dirigente del PP. Por ello, Serra se preguntó "si Ciudadanos ha pensado quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", aunque afirmó que las diferencias con Ayuso serían mínimas. "Ya conocemos a los que nos han estado gobernando 24 años", zanjó.__________________Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones desobre el caso Ayuso.