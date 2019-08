Publicada el 14/08/2019 a las 14:23 Actualizada el 14/08/2019 a las 15:59

candidato de Ciudadanos a la Presidencia de lasubió a la tribuna de oradores de la Asamblea habiendo sido coprotagonista de los discursos de Unidas Podemos y Más Madrid, que le echaron en cara que su partido naciese como garantía de la regeneración política y, en realidad, esté sirviendo para perpetuar al Partido Popular en las instituciones madrileñas. Y no a un PP cualquiera, sino a una de las estructuras regionales de los conservadores más salpicada por los escándalos de corrupción y cuya máxima exponente ahora,, no ha dado todavía explicaciones sobre los escándalos que la afectan.Ignacio Aguado no hizo en su discurso una sola alusión a la donación de dos inmuebles que Ayuso aceptó de sus padres para evitar el embargo de sus acreedores. Tampoco a si la conservadora recibió trato de favor de Avalmadrid, entidad con el 31% de capital de la Comunidad de Madrid que dio un préstamo de 400.000 euros a una empresa en la que participaban los padres de Ayuso. O sobre el impago deldurante cinco años.En los días previos al debate de investidura, desde Cs fueron contundentes a la hora de señalar quePero este miércoles, Aguado no dijo nada. Arrancó recordando a Isa Serra (Unidos Podemos) que los siete escaños de su grupo en la Asamblea no permiten que se erija en "mayoría social". Y le afeó que se sienta "orgullosa" de haber atacado cajeros automáticos.A Errejón (Más Madrid) le atacó con la situación en Cuba y Venezuela. "Yo no creo que usted sea el diablo, pero desde luego sus ideas dan bastante miedo". le dijo. Y después, se pasó a la política nacional. A defender que ante la inestabilidad de un Gobierno central que no acaba de arrancar se opondrá el Gobierno de PP y PSOE en la Comunidad de Madrid.El futuro Gobierno regional, dijo Aguado, tiene la oportunidad deSólo aludió Aguado a Vox en el momento en el que dijo que el último documento de la extrema derecha no tenía ningún elemento incompatible con los 155 puntos del pacto entre PP y Cs.Tras decir a Ángel Gabilondo (PSOE), que cuando su partido "vuelva a tener sentido de Estado", el PSOE podrá volver a ser interlocutor de Ciudadanos, señaló que es posible que él no vaya a poder "acabar con todos los problemas a afectan" a la Comunidad de Madrid. Y que no podía garantizar que no se fuera a equivocar en alguna ocasión. "Pero voy a trabajar. Nosotros sabemos a donde vamos", cerró su intervención.Ayuso tomó la palabra de forma breve después para agradecer a Ciudadanos el trabajo de las últimas semanas y se comprometió a liderar un gobierno "sensato y moderado". Y fue en ese momento cuando. "A Ciudadanos y Vox les digo que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir. El documento de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, lo mismo que el acuerdo de 155 puntos con Cs", concluyó.