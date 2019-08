Directo | Ayuso: “El Gobierno socialista nos lleva nuevamente a la recesión y lo niega”

Publicada el 13/08/2019 a las 11:45 Actualizada el 13/08/2019 a las 12:34

La Asamblea de Madrid acoge este martes y el miércoles el Pleno de investidura que aupará a la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso , como la primera presidenta regional de, tras haber llegado a un, después de más de dos meses de negociaciones.ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí todassobre el caso Ayuso].Todos estos hechos no han sido problema ni para Ciudadanos ni para la extrema derecha, que mantienen su aval a Ayuso. Las izquierdas , por su parte, llegan a esta investidura con el objetivo de retratar a la conservadora como la heredera de la corrupción del PP madrileño.Aquí podrás seguir el minuto a minuto de la jornada:"Para mi gobierno la eduación el libertad será una prioridad"."En un momento en que el gobierno socialista nos lleva nuevamente a la recesión y lo niega, Madrid seguirá a la cabeza económica de España”."Si hablo de Economía, no quiero dejar de plantar cara a la asombrosa crítica favorita de cierta izquierda: para ellos, Madrid sería una región de pobreza y amplios sectores de la población estarían en riesgo de exclusión social".La líder madrileña afirma que su gobierno va a "promover la mayor bajada de impuestos en Madrid otra vez". "Bajando impuestos hemos conseguido que Madrid sea la locomotora de España".Díaz Ayusoagradece a sus socios Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox) su apoyo. También se acuerda de Gabilondo por sus conversaciones con el grupo socialista.Por primera vez va a gobernar una lista que no es la más votada. Hemos llegado a acuerdos. No ha sido fácil pero lo hemos conseguido"."Madrid es una comunidad de los españoles que viven y trabajan en Madrid. Me propongo a llegar a acuerdos con otras comunidades. Solo así se construye España. Debemos combatir el nacionalismo. Los españoles debemos recibir servicios equivalentes en todo el país". "Subrayo mi compromiso con los símbolos del Estado", ha recalcado.Comienza la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que hace uso de su primer turno de palabra.ha asegurado la líder del PP madrileño, que también ha mencionado que los madrileños "deben sentirse orgullosos de la red de metro, el Canal de Isabel II...El líder de Cs Madrid y futuro vicepresidente de la Comunidad de Madrid,, ha asegurado que van a demostrar que el Gobierno en coalición con el PP "funciona" y estará cohesionado, para añadir que a lo largo de esta semana se conocerán los nombres de los consejeros de su formación.El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid,, ha asegurado este martes que la investidura no debería producirse porque es un "disparate" y ha deslizado que "ya hay conductas turbias", en referencia a su presunta vinculación con la trama Púnica, Avalmadrid o el presunto impago impago del IBI de un inmueble de sus propiedad. [AMPLIACIÓN] La candidata conservadora. Cuando termine, se suspenderá la sesión, que se retomará el miércoles a las 10.00 horas. En ese momento, podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario de menor a mayor que lo solicite durante 30 minutos. Díaz Ayuso les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.Los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de quince minutos cada uno y la intervención de la candidata, nuevamente sin limitación de tiempo, cerrará el debate. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura. Si la candidata consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña (67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea. En caso de que en esa primera votación Díaz Ayuso no lograra sumar la mayoría absoluta, su propuesta será sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto, y obtendrá la confianza de la Asamblea si consigue una mayoría simple de los diputados presentes (más síes que noes), algo que, salvo sorpresa, ocurrirá.