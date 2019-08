Publicada el 14/08/2019 a las 16:29 Actualizada el 14/08/2019 a las 16:43

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo en la que pide información sobre cuentas bancarias en las que el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol movió hasta 8 millones de euros desde una cuenta abierta en Suiza. Así se explica en un auto con fecha del pasado 12 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide dicha informaciónLa petición la hace a raíz de la información enviada desde Suiza sobre los fondos de la familia Pujol , que están siendo investigados desde diciembre de 2012 por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal. En dicha resolución se explica que Pujol Ferrusola solicitó en septiembre de 2004 "el traspaso de todos los activos" almacenados en la entidad bancaria helvética JP Morgan a las cuentas bancarias de Banque Pictet & Cie de Luxemburgo, un montante que ascendió aEl juez De la Mata afirma en su resolución que estas facturaciones millonarias realizadas "a través de las sociedades instrumentales asociadas a Jordi Pujol Ferrusola", ya que no se sustentan "en ningún caso en la prestación real de servicio alguno asociado al concepto que se trasladó a las facturas".Por ello concluye que "ha quedado reiteradamente acreditado" que el primogénito del hijo del expresidente catalán ha utilizado la jurisdicción suiza y otras para realizar distintas operaciones "encaminadas a la, a su vez ocultos en Andorra y otras jurisdicciones".Asimismo, el magistrado instructor reitera que la familia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola se ha aprovechado de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social, económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de".El juez De la Mata detalla la operativa de este movimiento concreto y comienza explicando que la "operación que cuantitativamente es más importante, con bastante diferencia" es la que se lleva a cabo el 27 de septiembre de 2002, en la que, cuyo beneficiario es el depósito a nombre de Selecta Fund Ltd./Amigo, con sede estatutaria en las Islas Vírgenes Británicas. Para afrontar la salida de este dinero, prosigue el instructor, ese mismo día se traspasa desde otra cuenta de Andorra el importe de 2.025.774,25 €, además de dos ingresos en efectivo de 1.131.243,44 euros y 40.754,74 euros.De hecho, estas dos últimas cantidades en realidad, de las cuales una de ellas había sido inicialmente abierta a nombre de Oleguer Pujol Ferrusola, quedando más tarde su hermano Jordi como único titular, y en la que siempre estuvo como apoderada su expareja Mercé Gironés, recuerda."El manejo de esta operación pone de relievey todas las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola", señala De la Mata, al mismo tiempo que hace hincapié en que de la información enviada por las autoridades helvéticas se desprende que en la cuenta de JP Morgan también están autorizadosEl juez hace hincapié en que. Sin embargo, tan solo hace alusión a la petición de transferencia de 255.193,52 euros que el representante de Selecta Fund, Augusto Berni, pide a JP Morgan que haga a una de las dos cuentas que la mercantil había abierto en Luxemburgo. Se da la circunstancia que las autoridades suizas destacan como "relevante" que el fondo de esta empresa consta a nombre de Pujol Ferrusola y Tusquets.Por otro lado, el auto constata que, en la que también están autorizados su exmujer y el empresario catalán, en la que consta que en septiembre de 2004 había alcanzado 8 millones de euros, que se transfieren íntegramente a Luxemburgo. Aunque el magistrado no hace alusión a si los fondos pudieron ser transferidos entre las cuentas de Pujol Ferrusola en el banco suizo, sí apunta que el representante de Selecta, Augusto Berni, envió en febrero de 2004 una carta en nombre de la empresa a JP Morgan" solicitando la transferencia de todos los fondos" de la cuenta personal a la aperturada en Luxemburgo."La conclusión es que no cabe duda alguna respecto alen colaboración con Carlos Javier Tusquets Trías de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis", dice el juez De la Mata.Por todo ello, solicita al Banque Pictet & Cie de Luxemburgo que remita la información del contrato de apertura de las cuentas bancarias,, además de los extractos de movimiento con "el mayor nivel de detalle", pues interesa que se señale las cuentas de origen y de destino de las transferencias que han tenido lugar desde 2004 hasta la actualidad.Esta no es el único auxilio judicial que ha hecho recientemente el juez de la Audiencia Nacional, pues el pasado 7 de agosto, envió una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principadoque presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.La decisión la tomó después de la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción y tras conocer un último informe de la Agencia Tributaria, que afirma que el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola traspasó, que procedían de "ingresos sin justificar" y supuestamente con el objetivo de invertir en negocios de casinos en el primer país.