Gabilondo acusa a Ayuso de "frentismo" y asegura que "su temor no es perder libertad, sino perder el poder"

Publicada el 14/08/2019 a las 17:37 Actualizada el 14/08/2019 a las 18:16

"Al hablar de peligrosos izquierdistas pretende asustar a la sociedad",. Con esas palabras definió el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, la propuesta política de la candidata del PP a presidir la región, Isabel Díaz Ayuso, en una intervención que cerró un debate de investidura que se desarrolló en todo momento con un tono bronco y agresivo y en el que Gabilondo confesó en algunos momentos haber sentido "bochorno".La intervención del portavoz socialista fue la última del debate, al representar al grupo más numeroso de la cámara. Gabilondo realizó un primer discurso muy académico en el que desgranó sus diferencias a nivel económico y social con el proyecto de Ayuso, a quien acusó de tenery de construir "un Madrid donde impera la ley de quien tiene más posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo que supone una reescritura de la ley del más fuerte". "Otra forma de supremacismo, donde ganan los que tienen y pierden los que necesitan del impulso de la buena política para mejorar sus condiciones de vida", definió.El líder socialista, además, advirtió a la candidata socialista de que su nuevo Gobierno "no puede tener como fundamento ser un bastión contra el Gobierno de España cuando no coincide con su bloque político". "Resulta grave que hoy se consolide la política de bloques y su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación, mientras, por ejemplo Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de los votantes de Madrid, y desde luego con el Grupo Socialista", denunció igualmente Gabilondo, que pronosticó en base a "las negociaciones" que han mantenido PP, Ciudadanos y Vox que la legislatura no tendrá"Y lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso", pidió.Además, Gabilondo también cuestionó a Ayuso sobre uno de los escándalos que la rodean: el de la concesión de un préstamo de 400.000 euros a una empresa participada por su familia por parte de la entidad semipública Avalmadrid que nunca fue devuelto y que Avalmadrid no reclamó. "No quiero hacer ninguna interpelación personal, y menos tratar de dar lecciones, pero nosotros hemos registrado 24 iniciativas [sobre Avalmadrid] y creemos que es necesarioplanteó el portavoz socialista, que exigió que "se haga una evaluación y rendición de cuentas de lo que ha pasado".Ayuso, por su parte, aseguró en su réplica quey culpó a Gabilondo de lo mismo que había culpado anteriormente a la izquierda en general: de arrogarse "el discurso de preocupación por la pobreza, por las desigualdades o por las injusticias" desde un plano de "superioridad moral". "Usted puede ser moderado en sus exposiciones pero no en los resultados, y su inacción es radical", espetó igualmente Ayuso al portavoz socialista, al que también dejó claro que no es partidaria de "más memorias históricas" y "más pasear a Franco de un lado a otro" y de a cuyo partido acusó de tener un discurso "hipócrita" y "visto".