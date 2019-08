Publicada el 14/08/2019 a las 12:38 Actualizada el 14/08/2019 a las 15:44

Isabel Díaz Ayusopor su supuesta corrupción. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Íñigo Errejón, insistió este miércoles en que la candidata del PP debería dedicar al menos "un minuto" a dar explicaciones sobre el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así como acerca de su impago del IBI durante cinco años, el supuesto trato de favor que le habría dado la entidad semipública Avalmadrid –todo ello asuntos desvelados pordurante las últimas semanas– o sus relaciones con la trama Púnica. Pero Ayuso, lejos de responder a estas cuestiones, acusó a Errejón de "machista", aseguró que las noticias que la afectan son "difamaciones" y sostuvo que no aceptará lecciones del "político más traidor que se conoce", que "lleva en sus manos la corrupción de la tiranía que está acabando con el pueblo de Venezuela".La segunda jornada del debate de investidura de Ayuso ya comenzó con un durísimo intercambio entre la candidata y las representantes de Unidas Podemos, Isabel Serra y Sol Sánchez. Pero tanto el tono como la gravedad de las intervenciones, que le exigió durante su turno de palabra que explique escándalos como "por qué le dieron un crédito de 400.000 euros [a su familia] y no lo ha devuelto" o "si la mayor rebaja fiscal la comenzó usted cuando decidió no pagar durante cinco años el IBI al Ayuntamiento de Madrid"."¿Puede usted aprovechar la sesión de investidura para aclarar el posible delito de alzamiento de bienes, el préstamo no devuelto de 400.000 euros, los cinco años sin pagar impuestos, las relaciones con la Púnica? [...] Dedique un minutito a confirmar a los madrileños que ahora tienen un presidente del que se pueden fiar", pidió Errejón. Pero, tachó de "mezquino" el mero intento de conseguir esta información y acusó al líder de Más Madrid de haber vertido "todo tipo de infamias y calumnias" contra su "familia" y su "entorno".Errejón analizó durante su discurso algunos de los problemas económicos y sociales de la Comunidad de Madrid y denunció los índices de pobreza, la reducción del presupuesto para combatir la violencia machista o la falta de propuestas sobre cambio climático y transición ecológica. No obstante, Ayuso dedicó la inmensa mayoría de su intervención a aludir a algunos puntos de la trayectoria de Errejón antes de fundar Podemos en 2014, haciendo especial hincapié en su colaboración con varios gobiernos latinoamericanos y"Tienen las manos manchadas de dictadura, y eso es de lo que se compone su ideología,, acusó Ayuso, que aseguró que Errejón es "cómplice", "compañero constante" y está "confabulado" con regímenes autoritarios. La dirigente del PP también acusó al líder de Más Madrid de "llevar en sus filas gente imputada o condenada por tráfico de drogas, corrupción, agresiones a la autoridad, asesinato o tenencia ilícita de armas". "Corrupción ha habido en todas partes, pero la suya encima ahora asola [sic] países mientras ustedes miran para otro lado", espetó Ayuso a Errejón.Tras esa réplica, el líder de Más Madrid insistió en que la candidata debía demostrar "que le tiene respeto a todos los madrileños y quiere aclarar las informaciones que se han publicado y que hacen que algunos madrileños desconfíen de usted". Y ante esta insistencia, Ayuso volvió a situarse como víctima de una campaña por "temas familiares" que incluyen menciones a su "difunto padre" y acusó a Errejón y a su grupo de ser "niños de papá" que hacen "política basada en el odio" y tratan de vencerla. "A usted le parecerá una investidura enrarecida; le han dado a la maquinaria de destrozar el honor de políticos honrados", zanjó._____________Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones desobre el caso Ayuso.