Podemos acusa a Ayuso de estar "ahogada por los escándalos" y ella habla de "falsedades" aunque no desmiente ningún dato

Publicada el 14/08/2019 a las 11:43 Actualizada el 14/08/2019 a las 12:37

Isabel Díaz Ayuso sigue callando sobre los escándalos de supuesta corrupción que la rodean y pasa al insulto como estrategia de defensa. Este miércoles, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se negó a responder las preguntas de Unidas Podemos sobre el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así como acerca de su impago del IBI durante cinco años o del supuesto trato de favor que le habría dado la entidad semipública Avalmadrid.e insistió en que las noticias sobre sus actividades son una forma de atacar a su "familia", pero no desmintió ni uno de los datos aportados porEl primer intercambio dialéctico en la segunda jornada del pleno de investidura de Ayusoy en varias ocasiones se bordeó la descalificación. Las portavoces de Unidas Podemos, Isabel Serra y Sol Sánchez, encargadas de abrir los turnos de intervención de los grupos parlamentarios este miércoles, realizaron un duro discurso contra la dirigente del PP en el que la acusaron tanto de no dar explicaciones sobre los escándalos en los que está envuelta como de perpetuar un modelo económico y social, el del PP, al que hicieron responsable de los problemas de desigualdad y pobreza de la Comunidad de Madrid.Ante lo segundo, Ayuso se defendió reivindicando el legado de los 24 años que llevan los conservadores gobernando de forma continuada en la región, y acusó a "la izquierda" de considerar "idiotas" a los madrileños por unos resultados electorales que, aseguró, los partidos progresistas no aceptan por su "poco talante democrático". Y ante las preguntas sobre los casos de corrupción, Ayuso se defendió atacando: aseguró no haber visto "más ataques a la prensa libre que por parte de Podemos" y sostuvo que la "campaña" contra ella esEn esta misma línea, la dirigente del PP tachó a los medios que publican noticias que la perjudican, como, de "libelos" y "páginas de internet" que se coordinan "contra políticos que no son de su cuerda. Para Ayuso, las informaciones sobre la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes, así como sobre el trato de favor recibido por una entidad semipública o sobre el impago del IBI durante cinco años, no son más que una muestra del "acoso mediático" al que están sometidos PP, Ciudadanos y Vox. Y por ello, se negó a responder ninguna de las preguntas que Unidas Podemos le hizo, sin aportar tampoco ningún dato que desmienta las informaciones.le espetó a Serra. Y es que la portavoz madrileña de Unidas Podemos había preguntado durante su intervención a la candidata por todas las sombras que la afectan. Serra cuestionó a Ayuso si sabía que los dos inmuebles que recibió como donación por parte de su padre servían como garantía para el pago del crédito concedido por Avalmadrid a la empresa de su familia, y también le preguntó si se puso en contacto con altos cargos del Gobierno madrileño para que "intercedieran" por ella con Avalmadrid "para que le dieran trato de favor". "¿Solicitó un compromiso de que Avalmadrid iba a hacer a vista gorda con los avales del préstamo?", inquirió igualmente.