Vox advierte a PP y Cs de que no pondrán contar con ellos para aplicar todo su programa de Gobierno

Publicada el 14/08/2019 a las 09:43 Actualizada el 14/08/2019 a las 12:50

"Voluntad negociadora"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid,, se subió a la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid este miércoles para advertir a PP y Cs, que pretenden gobernar los próximos cuatro años la región, de que su apoyo para la legislatura no será gratis.advirtió Monasterio.En este sentido, recalcó que Partido Popular y Ciudadanos no podrán contar con Vox para aplicar los 155 puntos de su programa de Gobierno. Porque no lo comparten en su integridad. Si quieren llevarlo a cabo al completo, dijo,"Nuestra voluntad negociadora ha estado siempre encima de la mesa, y en el fondo esto no era tan difícil. Y en cuanto ha habido disposición negociadora, el acuerdo no se ha hecho esperar, porque son muchas cosa las que nos separan del PP y de Ciudadanos, pero hombre, entre ser el baluarte de las políticas de la izquierda y sus ideas totalitarias y permitir un gobierno del PSOE apoyado por los comunistas y los pretendientes a chavistas, preferíamosNo comparte Vox la estructura del futuro Gobierno madrileño, que pasa de nueve a trece consejerías. "Queremos reducir la administración que está sobredimensionada y genera más obstáculos que oportunidades. No nos parece adecuado pasar de nueve a tres consejerías. ¿Con qué dinero van a pagarlo?diría Monasterio.Mientras, dibujó a Vox, su partido, como la formación que defiende alal que se le dice que es un "facha" o un "nazi", el que habla de natalidad y despoblación, mientras con fondos públicos financian el aborto sin hacer apuestas de apoyo a la maternidad, al tiempo que sí hay dinero paraAyuso sólo tuvo que subir en una ocasión a la tribuna para darle réplica porque Monasterio renunció a su segundo turno de intervención, de quince minutos. Y abandonó el tono duro que había empleado conpara acabar de conquistar los doce escaños de Vox que la harán presidenta junto a los votos de su partido y los de Ciudadanos.Dijo la candidata conservadora que entre PP, Cs y Vox hay más cosas en común que diferencias y puso en valor, que frente a la izquierda, ellos sí se entiendan. Pero, al tiempo, dijo ser consciente de que el apoyo a la derecha no es gratis.diría en dos ocasiones.