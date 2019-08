Serra y Errejón acorralan a Ayuso con sus preguntas y ella responde con insultos y ataques a la prensa

Publicada el 15/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/08/2019 a las 22:09

info Libre

info Libre

Las preguntas que Ayuso sigue sin contestar

info Libre

info Libre

La Comunidad de Madrid ya tiene, desde este miércoles, nueva presidenta autonómica. Pero el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso no estuvo protagonizado por su programa político, las medidas que va a poner en marcha o sus objetivos para los próximos cuatro años. Sobre ella planearon constantemente las sombras que arroja el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así como su impago del IBI durante cinco años , el supuesto trato de favor que le habría dado la entidad semipública Avalmadrid o sus relaciones con la trama Púnica. Más Madrid y Unidas Podemos se encargaron de pedir explicaciones por estos hechos a Ayuso,de una "campaña" de desprestigio organizada por los medios.Si durante su discurso del martes la recién elegida presidenta se dedicó a evitar los asuntos espinosos que la rodean, el miércoles cambió de estrategia y decidió responder a la oposición cuando ésta le exigió explicaciones por las supuestas irregularidades que habría cometido, asuntos desvelados pordurante las últimas semanas. Fueron los portavoces de Más Madrid y Unidas Podemos,, quienes más centraron su discurso en los escándalos y quienes aseguraron que la forma de proceder de Ayuso no es más que otra manifestación de un modus operandi instalado en el PP de Madrid desde hace años. Pero Ayuso, lejos de aclarar lo publicado sobre ella, optó por la descalificación para defenderse.La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo palabras gruesas para ambos líderes, Errejón y Serra. En la réplica al dirigente de Más Madrid, de hecho, Ayuso realizó un somero perfil de la trayectoria de Errejón antes de fundar Podemos en 2014, un repaso que le sirvió para hacer hincapié en su colaboración con varios gobiernos latinoamericanos y, en particular, con el de Venezuela.y eso es de lo que se compone su ideología, de dictadura, pobreza e indignidad", acusó Ayuso, que aseguró que Errejón es "cómplice", "compañero constante" y está "confabulado" con regímenes autoritarios y denunció su "corrupción moral". Y no se quedó ahí: también lo calificó como "el político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo a Pablo Iglesias", al que abandonó "en el momento más difícil"."Llevan en sus filas gente imputada o condenada por tráfico de drogas", "agresiones a la autoridad", "asesinato" o "tenencia ilícita de armas", sostuvo igualmente la dirigente del PP en su contestación a Errejón, pese a que Más Madrid no tiene representación fuera del Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, donde sus parlamentarios no se han visto envueltos en esos delitos. Ayuso, además, afirmó que "corrupción ha habido en todas partes, pero la suya encima ahora", y comparó el equipo de Errejón con el del PP, compuesto -a su juicio- por "políticos de primera que le darían lecciones a la mayoría" de los de Más Madrid.Los ataques y descalificaciones también fueron la tónica general de la respuesta de Ayuso a Isabel Serra, que fue la encargada de abrir la segunda jornada del debate y que también preguntó directamente a la dirigente del PP por sus "escándalos". Ayuso sostuvo que existey "páginas de internet" que, como, han publicado informaciones que la perjudican, y aseguró que esta supuesta campaña de "acoso mediático" es "machista y deleznable", "repugnante" y se basa en desacreditar a su "familia" a través de "falsedades" y "medias verdades"."Me vienen aquí con un interrogatorio de falsedades en las que no pienso entrar", espetó en otro momento de su intervención Ayuso a Serra, a quien minutos antes había acusado de tener un "profundo carácter antidemocrático"., le lanzó en la contrarréplica, cuando también dejó claro que "ese interrogatorio" no le iba a afectar "lo más mínimo". Ayuso incluso defendió al líder de Vox, Santiago Abascal, de las críticas por haber trabajado en 2013 dirigiendo una fundación en la Comunidad de Madrid que entonces lideraba Esperanza Aguirre a cambio de 82.000 euros al año, y aseguró que lo hizo huyendo del "acoso totalitario del entorno de la ETA", un entorno que, afirmó, se "entiende" con Unidas Podemos en algunas instituciones.Pero, ¿cuáles fueron las preguntas que desataron esas reacciones por parte de Ayuso? Pues varias de ellas son algunas de las que lleva semanas sin contestar . Durante su intervención este miércoles, Serra preguntó a la dirigente del PP si sabía que los dos inmuebles que recibió como donación por parte de su padre cuando éste era moroso -y, por tanto, tenía vetado hacer donaciones-a la empresa de su familia por valor de 400.000 euros. El mismo crédito que nunca fue devuelto y tampoco reclamado por la entidad. A este respecto, la portavoz también le pidió a Ayuso que confirmase si se puso en contacto con altos cargos del Gobierno madrileño para que "intercedieran" por ella con Avalmadrid. Tal y como publicó este periódico, la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, se puso en contacto en 2011 con un directivo de Avalmadrid para que atendiese a Ayuso, y ese empleado de Avalmadrid entendió que el encargo procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba Aguirre.Asimismo, Serra preguntó a la dirigente del PP si había solicitado "un compromiso de que Avalmadrid. Y, en relación a la supuesta vinculación de Ayuso con la trama Púnica, la portavoz autonómica de Unidas Podemos hizo dos preguntas a la nueva presidenta: si era el "contacto" del PP con "la entidad Eico, de la que era titular Alejandro de Pedro" -el conseguidor de la trama- y si "contrató o participó en la contratación de servicios de posicionamiento web y asesoría por parte de Eico, que fueron abonados por terceras entidades a las que el gobierno del PP adjudicaba contratos".Tal y como publicó hace unos días Voz Pópuli , Adrián de Pedro, hermano y empleado del conseguidor de Púnica, explicó al juez que Ayusoen Madrid para crear la web de Esperanza Aguirre en la campaña para las elecciones autonómicas de 2011, un extremo confirmado por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, que no obstante ha asegurado que Ayuso no tenía "poder de decisión" a la hora de cometer supuestas irregularidades. La propia Ayuso defendió este miércoles que las labores que ejercía en aquel momento eran meramente "técnicas".Por su parte,y le pidió a Ayuso que ofreciese explicaciones para demostrar a los ciudadanos "que tienen una presidencia de la que se pueden fiar". "¿Les puede usted aclarar el posible delito de alzamiento de bienes? ¿El préstamo nunca devuelto de 400.000 euros [a la empresa de su familia]? A los madrileños normales no les pasa eso. ¿Les puede usted aclarar los cinco años sin pagar impuestos? ¿Puede usted aclarar las presuntas relaciones, según han dicho imputados en sede judicial, con la trama Púnica?", enumeró el líder de Más Madrid.Más allá de sus réplicas a Errejón y Serra, la dirigente del PP volvió a hablar del tema en su última intervención de la tarde, en respuesta al socialista Ángel Gabilondo —que no le había preguntado sobre dichas cuestiones— y cuando ya nadie podía darle réplica. Ayuso volvió a hablar de "infundios y medias verdades", sin aclarar cuáles, y de una "campaña de desprestigio como nunca se había visto". "Se puede atacar lo que haga. Pero no se puede meter a la familia y mucho menos a una persona que no está en vida [en alusión a su padre]", dijo.siempre se ha puesto en contacto con portavoces autorizados de la dirigente conservadora con anterioridad a la publicación de todas las informaciones que la afectan. Y desde su entorno jamás se negó dato alguno. Las respuestas han sido siempre similares, apuntando a que se trataba de un asunto familiar. Pero las preguntas de este diario siempre han estado relacionadas con las actuaciones de Ayuso, no de ningún familiar.Ayuso destacó que nunca tuvocon las empresas de su familia, algo que ningún medio ha afirmado jamás ya que su curriculum es conocido.________________Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones desobre el caso Ayuso.