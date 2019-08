Díaz Ayuso: “Me preocupa más la convivencia con el PSOE que con Vox”

Publicada el 16/08/2019 a las 11:34 Actualizada el 16/08/2019 a las 12:22

Le "encantaría" contar con Marta Rivera en Cultura

Así lo ha asegurado la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid,, este viernes en una entrevista en Onda Cero. Según la líder de los conservadores en la Asamblea de Madrid le preocupa más la posición de los socialistas porque "no han dejado pasar ni 24 horas para atacar a las medidas que hemos propuesto, como la bajada de impuestos".A pesar de sus palabras, Díaz Ayuso quiere reunirse cony ha adelantado que le llamará el próximo lunes para concertar una reunión con él.En cuanto a la configuración de su Gobierno regional, Díaz Ayuso ha explicado que todavía tiene que elegir los nombres que conformarán su ejecutivo de coalición con, pero que le gustaría que los consejeros tomasen posesión el próximo martes. Sin embargo, ya tiene el nombre de varios compañeros para algunas de las carteras, entre ellas la de: "Somos un gobierno que va a hacer historia, porque es el primero de coalición. En la Consejería de Transporte me gustaría cumplir los compromisos: seguir aumentando líneas, abono transporte gratis para mayores de 65 años; así que, pelillos a la mar conEn cuanto a la elección del diputado Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas Sociales por parte de Cs le parece una "buena noticia" y ha dicho que le "encantaría" contar con la escritoraen la cartera de Cultura si finalmente así lo decide esta formación.Sobre Rivera ha señalado que tiene un buen concepto de ella y que ambas han coincidido en diversas tertulias, por lo que tiene una buena concepción de Rivera., ha manifestado Ayuso añadir que le gustaría que fuera elegida por su partido como nueva responsable de Cultura.Sobre el hecho de que Ciudadanos esté avanzando la confección de las consejerías que le corresponden antes de su toma de posesión, ha manifestado que no le da importancia y que