El BBVA, citado a declarar como investigado por el 'caso Villarejo' el 24 de septiembre

Pérez y Cía y los contratos por Guatemala

Salamanca, García Castaño y más policías

Un inspector que recabó datos de clientes del BBVA

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,Manuel García Castellón, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que la representación legal del BBVA acuda aen el caso Villarejo el próximo 24 de septiembre, según las fuentes consultadas por Europa Press.La citación, que firma el juez de refuerzo Alejandro Abascal en ausencia del titular del juzgado, se produce después de que el magistrado aceptase la petición de Anticorrupción de investigar a la entidad financiera por los contratos que mantuvo con empresas del comisario ahora jubilado y en prisión provisionala lo largo de 13 años y por importe estimado en más de 10 millones de euros.En concreto, el BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la causa como persona jurídica perjudicada,en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.El BBVA está investigado en la novena pieza separada de esta macrocausa que, habida cuenta de la multitud de proyectos y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impusoAsimismo, están investigados su sustituta en el cargo,; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas,Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido en dos ocasiones a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a supor el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado unencargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.En la misma semana en que ha sido citada la representación del banco y también a petición de Anticorrupción, el juzgado ha convocado a otra persona jurídica que habría sido cliente de Villarejo. Se trata de la naviera Pérez y Cía, que pagó a las empresas del grupo Cenyt hasta 7,4 millones de euros para frustrar una causa de corrupción en Guatemala y la extradición que pudiera conllevar de su presidente,La citación es para el 25 de septiembre, según las mismas fuentes jurídicas.Estas citaciones se suman al intenso calendario de declaraciones promovido por la Fiscalía en septiembreen la que además, se ha acordado el levantamiento del secreto sobre una de las piezas más desconocidas, la número 8, que indaga la denuncia de un empresario marbellí sobre su relación con Villarejo y cuyos implicados podrán declarar con conocimiento de las actuaciones.El curso del caso Tándem arrancará así el 5 de septiembre con la citación del ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Policía,; investigado en la pieza 1 y en la pieza principal de la causa y que en declaraciones anteriores aseguró que los miles de euros de los que hizo uso en efectivo entre 2011 y 2013 --sin tocar sus cuentas bancarias-- respondían a fondos en metálico que estimó en torno a 225.000 euros que había ido guardando en su casa fruto de su trabajo y por motivos de "seguridad" desde 2003. A esta declaración podría llevar documentación que apuntale sus manifestaciones, según señalaron en su día fuentes cercanas al caso.El mismo cinco de septiembre, vuelve otro de los mandos policiales vinculados a la organización criminal de Villarejo, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, que está salpicado en varias de las líneas de investigación por la información policial reservada que habría proporcionado a Villarejo para sus encargos prevaliéndose de su condición de funcionario público.Le seguirá en el juzgado el también policía, supuesto colaborador de Villarejo que ya el pasado mes de febrero dijo en el juez que su papel se limitaba a buscar en las bases de datos policiales información que sus mandos les solicitaban. En alguna ocasión, según reveló, mediante una nota en un post-it, sin conocer el objetivo que tenían las pesquisas, y sin recibir sobresueldo por ello.También el día 5 se ha citado al funcionario de Hacienda; al expolicía-al frente del área de Seguridad Bancaria del BBVA- y ha un subinspector en activo, pues se revela su número de carnet profesional, no su identidad, todos ellos por delitos de cohecho y revelación de secretos.Para el día 23 de septiembre se ha citado como investigados, y por los mismos delitos, al agente de la Policía jubilado--que trabajaba en situación de segunda actividad para la empresa de Villarejo--, al policía José My a, un inspector jefe que aparece en un intercambio de correos electrónicos que obran en el sumario como la persona que recabó del BBVA datos de clientes que después el comisario usaría en sus negocios.Finalmente, para el día 26 el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado en calidad de testigos, como perjudicados por las actividades del comisario jubilado en prisión