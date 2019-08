Publicada el 18/08/2019 a las 12:55 Actualizada el 18/08/2019 a las 14:50

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

#Andalucía es tierra solidaria y de acogida y, además, tiene dignidad. Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía ofreciendo el Puerto de Algeciras para Open Arms sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2019

El Gobierno advierte de que actuará contra Italia ante la UE

Salvini celebra el anuncio de Gobierno español: "Quien resiste, vence"

La Spagna apre i porti agli immigrati della ONG #OpenArms.

Bene!

Chi la dura la vince.



LIVE https://t.co/lhE1KjOKqk pic.twitter.com/h5RDc6p65t — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2019

Òscar Camps acuisa a Salvini de promover una campaña contra Open Arms

A las 22.00 horas una patera con 57 personas supera el despliegue imponente de la policía, de la guardia de finanzas, el decreto seguridad, todo el gobierno e incluso el TAR del lacio y atraca en el puerto de Lampedusa.Todo lo que hace Salvini es una campaña contra @openarms_fund pic.twitter.com/ytIFqkCXJe — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

Día 17.

Miserables.

Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos “sin nombre”y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/1CKQBRWQ6w — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha ordenado este domingo, en el que viajan más de un centenar de migrantes y que se encuentra frente a la isla italiana de. La ONG Proactiva Open Arms ha descartado esta oferta para desembarcar a las personas a bordo por "no ser viable" y estar a seis días de su ubicación actual, han explicado fuentes de la entidad a Europa Press."Estas personas necesitan ser desembarcadas inmediatamente. Estamos actualmente en un estado de emergencia humanitaria, y estas personas. Hay resoluciones judiciales que lo están diciendo desde hace días", han subrayado las mismas fuentes.después de que el sábado las autoridades italianas autorizaran el desembarco de 27 menores no acompañados en el puerto de Lampedusa . "¿Quiere que naveguemos, con una situación insostenible a bordo?", se ha cuestionado el fundador de la ONG,, en un tuit.Sánchez ha tomado esta decisión de enviar el barco a Algeciras por, tras dos semanas de navegación y ante, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini , de cerrar todos sus puertos."La, y en concreto de su ministro de Interior,, de cerrar todos sus puertos y las, han llevado a España a liderar nuevamente la respuesta a una crisis humanitaria", ha señalado el Gobierno en un comunicado.A pesar de recordar que los puertos españoles ", como los propios responsables del buque han repetido estos días", el Gobierno entiende que, en estos momentos, España es "el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea".Desde el Gobierno se recuerda queque desarrollan los, y en especial en el área del Estrecho, "certifican el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos" y el "compromiso" de España con su deber de salvamento y asistencia en el mar, así como la "obligación de garantizar la seguridad fronteriza".Entre, los servicios de Salvamento Marítimo, adscritos al Ministerio de Fomento, y de la Guardia Civil, dependientes de los ministerios de Interior y Defensa, han recogido y conducido a los puertos españoles a más de, ha defendido el Gobierno español, tras recordar el envío hace un año a Europa de "un mensaje ético en circunstancias similares" con la acogida en Valencia al Aquarius."Los acontecimientos de estos días vuelven a demostrar la necesidad de renovar ese mensaje y de avanzar y establecer una solución europea, ordenada y solidaria ante el reto migratorio.para seguir trabajando con los valores de progreso y humanismo que impulsaron su creación y que afianzarán su liderazgo ético en el mundo", ha concluido.Por su parte, el, ha acusado a Sánchez de quepor el hecho de haber hecho público la habilitación del puerto de Algeciras "sin dirigirse al Gobierno autonómico", comentarios que ha hecho el presidente de la Junta a través de un tuit publicado en su cuenta de Twitter.El Gobierno ha advertido este domingo de quey ante otras instituciones ante la negativa de las autoridades italianas a autorizar el desembarco de los náufragos rescatados por el buque español Open Arms, que se encuentra frente a las costas de la isla de Lampedusa. "El Gobierno español considerará también la posibilidad de, contra la actitud mantenida por el Gobierno italiano con respecto al desembarco de los emigrantes a bordo del Open Arms", advierte en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.En concreto España denuncia ladel ministro del Interior italiano,, a autorizar el desembarco de los emigrantes pese a lade la que ha informado el capitán del barco y que "puede conducir a que no pueda mantener su autoridad a bordo". "Ante esta situación, el Gobierno español, después de lossin obtener ninguna garantía de que ese desembarco pudiera producirse, hace una llamada pública a todas las autoridades gubernativas italianas para que autoricen dicho desembarco", apunta el texto."Si en el plazo requerido por la gravedad de la situación reportada por el capitán del Open Arms, ninguna autoridad gubernativa o judicial italiana autoriza u ordena que se produzca ese desembarco, el gobierno españolpara poner fin a esta situación", apunta.Por último, Exteriores subraya que "a bordo del Open Arms entre los países que así lo han acordado". "España asumirá la parte que le corresponde según ese acuerdo, a pesar de que en este momento está recibiendo un flujo de emigrantes por el Mediterráneo Occidental mayor que Italia", remacha el comunicado.Tras conocerse esta oferta,. "Una buena noticia. Quien resiste, vence. Solo contra todos (...). El Gobierno español abre los puertos", ha destacado Salvini en un vídeo publicado en sus redes sociales.El ministro italianoy de la clase política ante su negativa a abrir los puertos italianos a los rescatados. "Salvini es horrible, malo, racista; es responsable de todo (...). Este domingo me he despertado con un mensaje del Open Arms en el que hablan del miserable ministro Salvini, de una vergüenza mundial", ha señalado.Además, ha reiterado sus señalamientos desmintiendo que haya una emergencia médico-sanitaria a bordo de la embarcación y. "Bonitas vacaciones en un velero en Italia", ha indicado., ha remachado el ministro y líder del partido ultraderechista Liga, inmerso en una crisis política por sus diferencias con su principal socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas.Por su parte, antes de conocerse esta decisión, el fundador de la ONG ,, ha acusado este domingo a Matteo Salvini de llevar a cabo una "campaña contra Open Arms". En un tuit, ha explicado que a las 22.00 de este sábado una patera con 57 personas a bordo superó todos los controles policiales y del decreto de seguridad italiano y atracó en el puerto de Lampedusa (Italia). En cambio, el barco delesperando permiso para atracar.La ONG ha criticado la situación en un tuit a primera hora de este domingo: "Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos 'sin nombre' y a un puñado de voluntarios y voluntarias como".