Publicada el 19/08/2019 a las 14:04 Actualizada el 19/08/2019 a las 15:01

info Libre

"Firmeza contra cualquier acto de corrupción"

El líder del PP,, reapareció este lunes tras un parón vacacional para asistir en la sede de lade Madrid a la toma de posesión de. En declaraciones a los periodistas tras el acto central, protagonizado por un discurso de la nueva presidenta regional, el jefe de los conservadores dio todo su apoyo a Díaz Ayuso y consideró que en las últimas semanas había sido tratada de forma. Y dijo que las explicaciones que había dado fueron "concluyentes". "No tenemos nada más que decir", añadió.La recién elegida presidenta madrileña logró ser investida, con los votos de Cs y Vox, sin aclarar los escándalos que le afectan . La dirigente conservadora tuvo dos días la semana pasada para aclarar en la Asamblea de Madrid la donación de dos inmuebles por parte de sus padres en operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes, el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un local durante cinco años o si recibió trato de favor por parte de Avalmadrid.[Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]."En el caso dey coincido en que lo que ha sufrido en las últimas semanas ha sido algo muy injusto. Muy injusto para ella, para su madre, que estaba aquí presente, por supuesto, muy injusto para la memoria de su padre, fallecido después de un larga enfermedad. Y, desde luego, muy injusto para ella porque es un persona intachable, honesta, independiente y una de las voces más firmes a la hora de combatir la corrupción dentro de cualquier partido oLade Isabel Díaz Ayuso para no aportar información sobre sus escándalos es responder que se trata de un tema familiar siempre que se le pregunta por actuaciones presuntamente irregulares que sólo le afectan a ella.Casado mantuvo quecon los que él se presentó a la presidencia del Partido Popular fue su "firmeza contra cualquier acto de corrupción o contra cualquier actitud que no fuera ejemplar sostenida por cualquier miembro del Partido Popular" y se mostró convencido de que si algún miembro del PP tiene que dar alguna explicación la dará.Que Ayuso encabezara la lista del PP a la Comunidad de Madrid fue una apuesta personalísima de Casado. A su juicio, la legislatura va a ser "muy provechosa" para la región, que "debe seguir siendo el faro de las buenas políticas a escala nacional, de las ideas de libertad y de la prosperidad, que es la única formaLa presidenta de la Comunidad de Madrid avanzará en la tarde de este lunes el nombre de su equipo de consejeros. De momento, se ha hecho público que el juez Enrique López la acompañará en Justicia y quedeja el gabinete de Pablo Casado para ser consejero de Hacienda.