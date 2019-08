Los socios ultras de PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid plantan el homenaje a la víctima de violencia machista de Tetuán

Publicada el 19/08/2019 a las 14:14 Actualizada el 19/08/2019 a las 14:32

Compromiso "absoluto" contra la violencia de género

Reunión de todos los grupos la primera semana de septiembre

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este lunes a lacon un minuto de silencio en el que han estado presentes representantes de todos los Grupos municipales menos de Vox La mujer, María Pilar C.P., de 49 años y natural de la localidad palentina de Paredes de Nava, trabajaba en el Departamento de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital de la Princesa de Madrid y era colaboradora clínica forense en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue encontrada en su domicilio de la calle Tenerife muerta, atada yEn este acto, celebrado frente al Palacio de Cibeles, han participado, entre otros, el alcalde de la capital,el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, la portavoz orgánica de Más Madrid en el Consistorio, Marta Higueras, y la concejala socialista Mercedes González.Así, González ha sido especialmente crítica contra la formación liderada por Javier Ortega-Smith que. "Todos hemos sido convocados aquí. Probablemente algunos dirán que no es el día pero sí es el día, es el de la unidad de la condena y del basta allá. Y en el basta ya el partido que condiciona al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que gobierna desde fuera no está", ha censurado la edil.González también reprochó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,"Las presencia son muy importantes, pero las ausencias son determinantes. Para indicar cómo los Gobiernos se van a comprometer. No solamente hay que venir al minuto de silencio y colocarse detrás de una pancarta, hay que hacer política", ha cargado la socialista.Frente a ello,de la Corporación municipal frente a la violencia machista y ha asegurado que, al igual que el Gobierno local anterior, seguirán "luchando de manera infatigable para que no se sigan produciendo asesinatos".Asimismo, ha hecho un llamamiento a las mujeres que sufren maltrato o que crean que pueden llegar a hacerlo para que acudan a losA renglón seguido ha subrayado que no tiene ninguna duda de que el Gobierno regional, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tomado posesión del cargo este lunes, compartirá este compromiso."Se equivoca el que dude del compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.conviene no hacer un uso interesado de unos hechos que se producen con demasiada frecuencia", ha concluido el regidor.Por su parte, Aniorte ha informado de que el Ayuntamiento ya ha convocado a "todos" los Grupos municipales la primera semana de septiembre paraque vehicule a través de 15 puntos la aplicación del Pacto de Estado en esta materia.Por último, Marta Higueras ha incidido en que, a lo largo de 2019, la tasa de mujeres asesinadas por violencia machista a la semana es de 1,3. Ha agradecido a Martínez-Almeida que haya dictado losy haya convocado el minuto de silencio y les ha instado a recolocar las pancartas contra la violencia machista que fueron retiradas de varias Junta de Distrito tras la llegada al Consistorio del actual equipo de gobierno. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado también a la repulsa contra este crimen machista con un minuto de silencia frente a sus dependencias en la capital.