El ministro de Transporte de Italia ofrece escoltar al 'Open Arms' a un puerto español

Publicada el 20/08/2019 a las 10:08 Actualizada el 20/08/2019 a las 10:56

Evacuación médica en el #OpenArms de otras 8 personas y un acompañante. Confinados en una caja de hierro 18 días, el agua racionada, comida racionada... la situación empieza a parecerse a la de un centro de detención libio pero en aguas territoriales Italianas. pic.twitter.com/cOpkJjhqas — Oscar Camps (@campsoscar) August 19, 2019

"España cumple escrupulosamente y que es Open Arms quien no se mueve"

El ministro de Transporte italiano,, ha ofrecido este lunes que miembros de la Guardia Costera de Italia escolten al buque de rescate Open Arms y a losque viajan en él hasta un puerto español."Estamos dispuestos a llevar, con nuestra Guardia Costera, a un puerto ibérico a todos los migrantes que están a bordo del Open Arms", ha señalado el ministro a través de su página en la red social Facebook. Además, Toninelli ha recalcado queHoras antes, el director de Open Arms Italia,, ha planteado la posibilidad de desembarcar a los 107 náufragos que se encuentran en el buque de rescate como paso previo para su envío en avión a Madrid.Gatti ha explicado que además de ahorrar tiempo en el mar a las personas rescatadas, tambiénAsí, ha recordado que el año pasado el traslado a España del Aquarius supuso unos 250.000 euros en gastos para los guardacostas en labores de asistencia. En contraste, enviar a los migrantes en avión a España sería más barato, según Gatti.La ONG Proactiva Open Arms ha informado a última hora de este lunes quey a un acompañante del buque de rescate. Además, uno de los pasajeros a bordo se ha lanzado al mar para dirigirse a la isla de Lampedusa (Italia), que está a unos 800 metros del barco."Confinados en una caja de hierro, el agua racionada, comida racionada... la situación empieza aha escrito el fundador de la ONG, Òscar Camps, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.En la misma red social, ha explicado que un hombre se ha lanzado al agua al amanecer del martes, a lo que han intervenido los Guarda Costas Italianos:, ha añadido Camps.No es la primera vez que un migrante se lanza al mar para alcanzar Lampedusa en estos 19 días, puesto que al menos cuatro personas se lanzaron al agua el domingo. En ese momento, Camps advirtió:La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha asegurado este martes que España está cumpliendo escrupulosamente brindado puertos para desembarcar al buque de Proactiva Open Arms, yEn este momento la pelota no está en el tejado del Gobierno, si no en el tejado de ese que decide que no quiere", ha opinado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Para la delegada socialista, se habla poco de que Italia es el país culpable de no dejar desembarcar al buque, y ha lamentado que se critique al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez:, ha pronunciado en referencia a Matteo Salvini."España es el único país que ha ofrecido puerto. Es una evidencia que nadie recuerda", ha seguido, y ha agregado que a su parecer España hace un gran trabajo en el Estrecho de Gibraltar, donde ha apuntado queha rescatado 12.000 personas.Con todo, ha lamentado que mientras se discute,, en referencia al ofrecimiento del Gobierno de que el buque desembarque en Algeciras (Andalucía), Palma o Maó (Illes Balears).