Las víctimas de Spanair esperan un cambio de actitud política y que se retome la Comisión de Investigación

Publicada el 20/08/2019 a las 17:04 Actualizada el 20/08/2019 a las 17:25

Apoyo a las aseguradoras

"Abandonados"

Las víctimas del vuelo JK5022 de Spanair han lamentado hoy en el aniversario de la tragedia que "el Estado no haya perdido perdón" tras once años desde que ocurrió el fatídico siniestro y han confiado en que haya "un cambio de actitud" en los grandes partidos para que se depuren responsabilidades, ya que hasta ahoraJunto al monumento en memoria de los pasajeros del Vuelo JK5022, situado en la entrada del Parque Juan Carlos I, afectados del siniestro aéreocon una ofrenda floral y una lectura de poemas en su recuerdo. Les han acompañado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, y el delegado de Economía, Innovación y Empleo de Madrid, Miguel Ángel Redondo.Las víctimas han reclamado que se ponga en marcha de nuevo, interrumpida por las pasadas elecciones generales, y que haya una reforma profunda en la normativa aérea española, algo que actualmente consideran que está "desterrado".En rueda de prensa acompañada por otras víctimas, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pila Vera, ha reconocido que han perdido "esta guerra" porque en estos once años no ha habido "ni verdad, ni reparación ni Justicia", recalcando que si el Estado admitiera que se equivocósería el primer paso para dar continuidad a la. El dolor por el incendio que asola Gran Canaria ha estado muy presente en el homenaje. "Parece que Gran Canaria está maldita", ha lamentado Vera.Vera y otras víctimas han reprochado "la connivencia" de los organismo reguladores españoles en el sector aéreo con las aseguradoras y ha criticado haber sido objeto de "mercadeo político" durante estos años con solo respaldos puntuales, censurando que hasta ahoraAdemás, la presidenta de la asociación ha criticado "la falta de autocrítica" en las comparecencias durante la Comisión, "las mentiras que cansan" y la "total irresponsabilidad" en la que han incurrido los comparecientes". Por eso, Vera ha recalcado queA continuación, ha subrayado que le sorprende que ey ha recalcado seguidamente que duda que lo haga ahora. "Sería el primer paso de reconocer que algo se hizo mal", ha dicho.Hace unas semanas, la asociación remitió una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para solicitarle una reunión, de la que aseguran que no han tenido respuesta. Durante este tiempo,Rafa Vidal, uno de los supervivientes de la tragedia, ha explicado que la inquietud de los afectados se centra en su deseo de que se reabra la Comisión en el Congreso y ha recalcado que"Queremos que de verdad haya una voluntad por parte de los partidos para esclarecer responsabilidades políticas", ha aseverado confiando en que haya "un cambio de actitud política" y se llegue "hasta el final".Luis Rey, que perdió a cuatro familiares, ha cerrado la rueda de prensa recalcado que"Nuestra alma no descansa. Siempre están poniendo trabas. Nuestra alma seguirá apenada", ha concluido.