Ascienden a 131 los afectados con listeriosis en Andalucía y se sospecha de otros 523

Publicada el 21/08/2019 a las 10:33 Actualizada el 21/08/2019 a las 10:34

El número de personas confirmadas como afectados por el, mientras que se mantienen como sospechosos a la espera de los resultados de, como recoge Europa Press.Los datos actualizados este mismo miércoles han sido aportados por el propioconsejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien en declaraciones a la Cope ha detallado que esta cifra de casos confirmados supone que a estas personas se les han hecho los cultivos en sangre correspondientes y estos han dado positivo.No obstante, en estas declaraciones, recogidas por Europa Press, Aguirre ha indicado quey que se mantienen como sospechosos a un total de 523. Al mismo tiempo, ha destacado que" y ha subrayado que".El consejero ha lamentado, no obstante,por carne mechada que se produjo el pasado lunes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó el día 15 tras cinco o seis días con síntomas.Hay que recordar que la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó el pasado 15 de agosto una alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial La Mechá, fabricado por la firma Magrudis, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar queregistrados en Sevilla en las últimas semanas.El consejero de Sanidad ha explicado que este miércoles se vuelve a reunir el gabinete de seguimiento para analizar la situación y que lo importante es que "sean los profesionales los que tomen las decisiones, quienes saben y están al pie del cañón". "", ha apuntado Aguirre.Así, tras afirmar que estas reuniones se vienen celebrando "cada dos o tres días desde que se declaró la alerta", al objeto de ver que nuevas medidas se pueden ir tomando, Aguirre ha advertido de que van a salir más casos de listeriosis en los próximos días "porque, va desde pocos días desde el momento del consumo hasta 70 días".El titular del ramo, que ha explicado que los 131 afectados hasta el momento han dado positivo en el cultivo realizado, se ha mostrado esperanzado en que la evolución de estos pacientes sea "lo mejor posible". Según ha añadido, el sistema sanitario está funcionando muy bien en comparación con el de otras naciones en las que también ha habido brotes de listeriosis. "Aquí estamos controlando perfectamente los efectos adversos", ha indicado.Preguntado sobre si se ha tardado un tiempo excesivo en detectar el brote, Aguirre ha informado de que su departamento sabía que algo estaba pasando desde inicios del mes de agosto porqueen comparación con la media estadística de otros años.Si bien, según ha narrado, hasta que no se produjo el primer brote familiar no se pudo enviar dos o tres productos sospechosos a analizar. Se mandaron epidemiólogos a una empresa que se pensaba que era la causante del brote pero finalmente fue otra. "El día 14 se inmovilizó la partida de la carne afectada y el 15 se declaró la alerta", ha señalado.Aguirre ha dicho que si se mira el comparativo con otros brotes, "creo que ha sido el más rápido en causa efecto en diagnóstico de la causa contaminante". "¿Se podría haber hecho más rápido? Pues no lo sé, pero sí sé que cuando el día 14 nos llegó el positivo,, se abrieron los protocolos para la atención primaria y hospitalaria y se empezó a hacer la asistencia sanitaria", ha manifestado.En su opinión, "eso es lo importante y ocuparnos de los pacientes; en eso estamos focalizados". Sobre si el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla tardó cuatro días en tener los resultados, el consejero ha indicado que "a lo mejor pudo haber dos o tres días de desfase pero lo importante es la coordinación desde el momento en el que llegó el positivo a la Consejería, que automáticamente declaró la alerta", ha zanjado.