Cataluña llevará al Gobierno central a los tribunales por la financiación

Publicada el 21/08/2019 a las 17:38 Actualizada el 21/08/2019 a las 18:03

Reclama 1.317 millones

"Nos quieren castigar a todos"

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles su decisión de, y ha invitado al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.Aragonès lo ha dicho al inicio de su comparecencia parlamentaria para darcuenta del, a petición de los comuns y del PSC. "Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya y que están reteniendo de forma irregular, a nuestro juicio", ha afirmado.El próximo martes pedirá al Consell Executiu en el seno del Govern que le autorice a presentar un recurso contencioso administrativo para. "Pediré que se haga efectiva la transferencia de un dinero que ya se ha recaudado y que está en la caja del Gobierno central", ha dicho el vicepresidente de la Generalitat, que ha cargado contra el ahogo financiero del Estado.Y ha insistido: "El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación de 2019, que, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular". "Invito al resto de gobiernos de las comunidades autónomas a hacer lo mismo y, si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad", ha recalcado Aragonés.El vicepresidente del Govern ha puesto encima de la mesa una reclamación de 1.317 millones de euros en concepto de los adelantos de 2019, pero también deimpulsado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2017.Ha comparado los 1.317 millones reclamados al Ejecutivo central al presupuesto de tres grandes hospitales catalanes como el de Vall d'Hebron, Bellvitge y Can Ruti o a un montante mayor que todo el presupuesto de la Conselleria de Interior. Ha criticado que existe un compromiso previo del Gobierno para llevar a cabo una modificaciónque también afecta al resto de comunidades autónomas, ha lamentado.El vicepresidente de la Generalitat ha acusado el Gobierno de no transferir los adelantos a las comunidades"Y se permiten decir que ponemos demasiadas prótesis de cadera", ha lamentado respecto a la carta enviada a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, para pedirle reducir el gasto en estas partidas, algo que la consellera se ha negado a aplicar."Ellos no hacen el trabajo y nos quieren castigar a nosotros", ha criticado Aragonès, que, y especialmente en lo que refiere a listas de espera.Ha criticado que el Ejecutivo central se escude en el hecho de que está en funciones para no transferir los recursos a las CCAA, y le ha reprochado que"No están en funciones para decirnos que recortemos en prótestis de cadera o determinados órganos del cuerpo humano, especialmente en estos aspectos hemos disparado el gasto".