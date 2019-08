El 90% de los pilotos españoles de Ryanair apoyan la huelga por el cierre de varias bases 

Publicada el 22/08/2019 a las 12:51 Actualizada el 22/08/2019 a las 13:19

Los pilotos de Ryanair han apoyado masivamente la adopción de medidas legales, entre ellas la huelga, comoy, posiblemente, Gerona, unos cierres que "supondrán el despido de más de 100 pilotos en toda España", según el sindicato Sepla.Más de unhan dicho sí a la pregunta "¿autorizas a la Sección Sindical a tomar todas las medidas legales que se consideren necesarias, incluida la huelga, para resolver el actual conflicto?", según ha informado el Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla).En su comunicado, Sepla señala que, aunque "no descarta hacerlo en las próximas semanas". A pesar de ello, agotará en todo momento las vías de negociación con la compañía.Los pilotos protestan por el anunciado cierre de bases, que no está fundamentado con ningún argumento legal ni económico y"Esperamos que la compañía recapacite en su decisión, que no está amparada por ninguna motivación económica ya que Ryanair sigue anunciando beneficios año tras año", señalan desde la sección sindical del Sepla en Ryanair.El Sepla denuncia que Ryanair ha anunciado el cierre de bases "sin realizar el procedimiento legal obligatorio para llevar a cabo un despido colectivo" e igualmente, considera que estos despidos "El equipo legal del Sepla está estudiando de qué forma dar salida a la voluntad del colectivo y señala que las medidas que se adopten finalmente serán debidamente comunicadas a la opinión pública,