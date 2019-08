El Tribunal de Cuentas critica que las compensaciones a los trabajadores por accidentes laborales se retrasen por ausencia de regulación

Publicada el 22/08/2019 a las 10:34 Actualizada el 22/08/2019 a las 11:19

Recargos en el 34% de accidentes investigados, pero no enfermedades

En Madrid hay recargos que no llegan al trabajador

Actualizar tablas de mortalidad y tipos de interés

El Tribunal de Cuentas ha criticado que laadecuada para la gestión, el control y seguimiento de losen materia de seguridad e higiene en el trabajoEstos recargos sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, entre un 30% y un 50% en función de la gravedad de la falta, se reconocen por parte de la Inspección de Trabajo en favor del trabajador, como consecuencia de la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.Sin embargo, en su informe de fiscalización de los recargos aplicados durante el ejercicio 2016, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas detecta varios elementos que dificultan la tramitación de estas compensaciones, así como su determinación por parte de la Seguridad Social.En 2016, la Inspección propuso a las entidades gestoras de la Seguridad Social –el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM)–, pero no pudo informar en el caso de las enfermedades profesionales, para las que un cambio de normativa impide la calificación de su gravedad desde 2007.Tampoco existe una normativa que determine un baremo al que ajustar el porcentaje de aplicación en cada supuesto específico. Los recargos, según la Ley General de la Seguridad Social, se sitúan entre un 30% y un 50% dependiendo de la gravedad de la falta.Según señala el Tribunal, lo que sí existe es un criterio técnico interpretativo de la Dirección General de la Inspección de Trabajo que "trata de evitar posibles valoraciones subjetivas que podrían provocar consecuencias económicas negativas en la empresa infractora"., recalca el órgano que preside María José de la Fuente,por parte de las diferentes direcciones provinciales, ya que los artículos referidos a estas cuestiones están "dispersos en diferentes textos normativos" y las instrucciones internas de las entidades gestoras "tampoco abordan una regulación sistemática".Esto se suma a la ausencia de aplicaciones informáticas específicas para esta gestión, lo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, dificulta la obtención de una información completa y homogénea de los expedientes gestionados. En cuanto a tiempos, observa "unaEn el caso de la dirección provincial de Madrid del INSS, aquellas personas aquejadas de incapacidad permanente generan un derecho legal que incrementa un 20% su pensión, pero el importe correspondiente al recargo aplicado no integra dicho incremento.Y es que, tal y como señala, el INSS no ha remitido el correspondiente certificado de capital coste a la Tesorería General de la Seguridad Social para que esta inicie los trámites necesarios para su cobro, provocando laa percibir una cuantía superior --en idéntico porcentaje-- del importe del recargo reconocido.En su fiscalización, el Tribunal también señala que los aplazamientos de deuda concedidos a las empresas declaradas responsables del pago (un total de 12,6 millones de euros en 293 operaciones), y los intereses de capitalización (otros 6,4 millones) no se registran en su partida, sino en otras aplicaciones del presupuesto de ingresos de la Tesorería.En sus recomendaciones sobre este sistema de recargos,para determinar el valor actual del capital coste de las pensiones derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a fin de garantizar su cobertura y evitar desviaciones negativas.Y es que, según señala, el cálculo de los capitales coste se refiere a la población del año 2000, y teniendo en cuenta el incremento de la esperanza media de vida desde entonces, esta falta de actualización "podría estar provocando una falta de proporcionalidad entre el importe ingresado en el sistema de la Seguridad Social para el pago de estos recargos y el importe percibido".De la misma forma, también considera que el tipo de interés técnico utilizado (3% anual) "tampoco se encuentra actualizado con criterios de prudencia y de acuerdo con las previsiones de evolución de la economía a largo plazo, de forma que se pudieran obtener valores de capitales coste próximos a los reales", asevera.