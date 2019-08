Podemos decide finalmente pedir la comparecencia de Calvo por el Open Arms y no apoyará que vaya Sánchez

Publicada el 22/08/2019 a las 14:41 Actualizada el 22/08/2019 a las 14:42

Calvo es la que ha asumido el protagonismo

Distanciamiento

Podemos ha decidido finalmente, ante el Pleno del Congreso, para que dé explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo de la crisis del Open Arms, y se ha decantado porEl voto de Unidas Podemos es determinante en la Diputación Permanente donde se decidirá la petición de comparecencia de Sánchez que sí han pedido e PP y Ciudadanos. Sin embargo, la formación morada ha optado por no apoyar esta comparecencia,. La votación tendrá lugar la próxima semana.La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, había hablado de pedir la comparecencia del presidente del Gobierno en un pleno extraordinario para rendir cuentas de la gestión de la crisis del Open Arms.En declaraciones a Europa Press, Belarra señaló que Sánchez ha actuado "demasiado tarde" cuando se trataba de un asunto de rescate humanitario y decía que es importante que Pedro Sánchez acuda al Congreso y explique"Eran personas que habían vivido una travesía durísima y estaban en condiciones indignas en la cubierta de un barco", indicó o, lo que a su juicio exigía haber actuado "con mayor celeridad".Sin embargo, la dirección de Unidos Podemos ha decidido finalmente decantarse por pedir explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno alegando que en estos últimos días Sánchez ha estado de vacaciones y queY en ese contexto, fuentes de la formación morada han añadido a Europa Press que su grupo no va a apoyar la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno que han registrado el PP y Ciudadanos.Si Unidas Podemos vota en contra, la propuesta de las formaciones de centro derecha será rechazada en la Diputación Permanente de la próxima semana, peroy dependería de las formaciones nacionalistas e independentistas.Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos justificaron su petición de comparecencia por lo que llaman "bandazos" del Gobierno en torno a la crisis del barco de Proactiva Open Arms. En concreto, quieren que Sánchez explique en esa sesión plenaria "los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo,en las últimas semanas sobre esta cuestión".La celebración o no de esa sesión plenaria se decidirá la próxima semana en el Diputación Permanente del Congreso, que es el máximo órgano de la Cámara en período no ordinario de sesiones. En este órgano, PP y Ciudadanos, junto con Vox, cuyo apoyo se da por seguro,por lo que la posición de Unidas Podemos era determinante para sumar mayoría absoluta.La crisis del Open Arms ha evidenciado las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos a la hora de tratar este tipo de episodios.Coincidiendo con la negativa del PSOE a la última oferta de Podemos para la investidura, el grupo confederal ha criticado también las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la crisis del Open Arms y le exigieron que rectificara la amenaza de aplicar sanciones.