Podemos obligará a Pedro Sánchez a explicar en el Congreso la crisis del 'Open Arms'

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso,, ha anunciado este jueves que su grupo también pedirá ladel presidente del Gobierno en funciones,, ante el Pleno de la Cámara Baja para que dé explicaciones sobreLos grupos parlamentarios desolicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el presidente explique sus ", unos giros que vienen tachando de "".La celebración o no de esa sesión plenaria se decidirá la próxima semana en el Diputación Permanente del Congreso, que es el máximo órgano de la Cámara en período no ordinario de sesiones. En este órgano, PP y Ciudadanos, junto con Vox, cuyo apoyo se da por seguro, suman 29 votos, por encima del PSOE, por lo queEn declaraciones a Europa Press, Belarra ha señalado que Sánchez ha actuado "" cuando se trataba de un asunto de rescate humanitario y considera importante que Pedro Sánchez acuda al Congreso y explique "por qué han gestionado así esta crisis"."Eran personas que habían vivido una travesía durísima y estaban en condiciones indignas en la cubierta de un barco", ha indicado, lo que a su juicio exigía haber actuado "con mayor celeridad".El PP y Ciudadanos quieren que Sánchez explique en esa sesión plenaria "los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo,que trafican con personas en esta zona y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la UE en las últimas semanas sobre esta cuestión".Para Belarra, lo que quiere su grupo parlamentario es que no se vuelva a repetir un episodio de este tipo y ha indicado que para eso es necesario. En su opinión, el reto es lograr "una Europa social y de Derechos Humanos".La crisis del Open Arms ha evidenciado lasLos de Iglesias han reclamado desde un principio que se auxiliara a las decenas de refugiados y migrantes que iban a bordo del barco de la ONG.Coincidiendo con la negativa del PSOE a la última oferta de Podemos para la investidura, el grupo confederal ha criticado también las declaraciones de la vicepresidenta Carmen calvo sobre la crisis del Open Arms y le exigieron que rectificara la amenaza de aplicar sanciones.