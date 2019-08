Aguado (Cs): "No nos gusta lo que vamos conociendo sobre Avalmadrid, no nos gusta esa sombra de corrupción"

Publicada el 23/08/2019 a las 17:01 Actualizada el 23/08/2019 a las 19:39

Los escándalos de Avalmadrid

Un préstamo sin condiciones. Avalmadrid otorgó en marzo de 2011 un préstamo de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. Tres meses después de embolsarse el dinero, la empresa dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y en septiembre de aquel año despidió al 85% de su plantilla. A día de hoy, aún debe más de 260.000 euros a Avalmadrid.

Un directivo al servicio de Ayuso. Eva Piera, viceconsejera de Economía del Gobierno de Aguirre y miembro del consejo de administración de Avalmadrid, puso en julio de 2011 en contacto a Ayuso con un directivo de la entidad. Ayuso quería obtener información sobre las consecuencias que tendría para el patrimonio de su familia el impago del préstamo de 400.000 euros, ya que sus padres eran avalistas solidarios del mismo. Ayuso le pidió a su contacto en Avalmadrid datos sobre la solvencia económica de diversas empresas participadas por sus padres e incluso intentó que le entregasen datos confidenciales de otras compañías donde su familia no tenía intereses, como la facturación de sus clientes.

Morosos sin castigo. MC Infortécnica SL tenía que pagar la primera cuota del préstamo en diciembre de 2011. No devolvió ni un euro. Así que el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió embargar la única garantía hipotecaria existente y proceder contra los ocho avalistas solidarios, entre ellos los padres de Ayuso, para recuperar el dinero. Sin embargo, esa decisión no se llevó a cabo. Alguien decidió que no procedía embargar los bienes y, siete años después, Avalmadrid sigue sin actuar para recuperar su dinero. Varios de los morosos aprovecharon para deshacerse de su patrimonio y evitar así el embargo de sus bienes. Entre ellos los padres de la ahora presidenta madrileña, que aceptó la donación de una vivienda en el centro de Madrid y la mitad de un local de oficinas en la capital, en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

Un piso a precio de ganga. Avalmadrid le vendió al padre de Isabel Gallego, en julio de 2013, un estudio en el barrio de Chueca de Madrid por 30.000 euros cuando su precio de mercado superaba los 82.000 euros, y la propia entidad lo había recibido un año antes como una dación en pago que liquidó una deuda de 90.000 euros. Avalmadrid, en vez de sacar el inmueble a subasta, se lo ofreció a empleados de la compañía y se lo terminó vendiendo al padre de Gallego un 63% por debajo de su valor de mercado.

El PSOE quiere una iniciativa conjunta de la oposición

El objeto de la comisión de investigación

no ha decidido todavía si apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid que ha propuesto crear el. El voto del partido naranja, socio del Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es clave para que la iniciativa salga adelante.En declaraciones este viernes al programa Al Rojo Vivo (laSexta), el vicepresidente y portavoz de ka Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, subrayó que la propuesta de su partido es "cerrar" Avalmadrid. Pero que están "abiertos" a "valorar todas las herramientas posibles para llegar hasta el fondo del asunto, para que sea transparente lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Avalmadrid"., añadió.En todo caso, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid admitió que no les gusta lo que van. "Porque no nos gustay por eso hemos propuesto cerrar Avalmadrid", añadió.Aguado recordó queen los últimos años lo ha "denunciado" Ciudadanos "en innumerables ocasiones en la Asamblea de Madrid". "No se cuántas iniciativas hemos llevado ya a la Asamblea... preguntas orales, preguntas escritas...", subrayó.Ciudadanos, que calificó la legislatura pasada Avalmadrid como un "chiringuito", tendrá que decidir ahora si apuesta por limpiar los presuntos casos de corrupción o si colabora con el PP, su socio de Gobierno, para tapar los escándalos. Aguado señaló que una vez que su grupo decidapara hacer frente a estos casos, los trasladarán al resto de grupos parlamentarios y a los medios de comunicación.Durante los dos últimos meses,ha desvelado diversos escándalos relacionados con Avalmadrid que tienen como protagonistas a, ahora presidenta madrileña, y a, todopoderosa directora de Comunicación del Gobierno madrileño entre 2004 y 2015 con Esperanza Aguirre e Ignacio González como presidentes. Los más importantes son los siguientes:[Puedes consultar aquí todas las informaciones desobre el caso Ayuso].Sólo un día antes, el PSOE avanzaba que quiere crear de forma inmediata una comisión de investigación en la Asamblea que analice "las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales" por parte de AvalmadridLos socialistas ya tienen redactado un escrito de siete páginas, al que tuvo acceso, pero antes de registrarlo lo han enviado a Más Madrid y Unidas Podemos con el objetivo de que la iniciativa sea planteada de forma conjuntaEn su escrito de solicitud de creación de una comisión de investigación en la Asamblea autonómica, los socialistas piden que inicie sus trabajos el próximo mes de septiembre y que se prolongue hasta diciembre de 2020. El objeto de la comisión, explica el PSOE, "es analizar y, en su caso,que hubiese por las preguntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero" de las operaciones de Avalmadrid.Los socialistas adelantan que deberíanaltos cargos del Gobierno madrileño –escon algo más del 31% del capital–, consejeros y directivos de Avalmadrid y "cuantas personas y representantes de empresas o instituciones sean citados para ser oídos".Los trabajos de la comisión, argumenta el PSOE en su escrito, se realizarán conpara no entorpecer posibles procedimientos judiciales en curso, de forma que se procure "establecer la obligada y deseada colaboración y la aportación de cuantos datos se obtengan con".En el texto enviado a los otros dos grupos de la oposición, el PSOE recuerda quea Avalmadrid en 2012 y en 2017, y que tras esta última inició un expediente sancionador a sus cargos de administración y dirección, entre ellos la propia Consejería de Economía de la Comunidad, que es quien figura como accionista en la entidad semipública.