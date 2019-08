Fridays for Future se manifiesta ante las embajadas de Brasil de todo el mundo por el fuego del Amazonas

Publicada el 23/08/2019 a las 13:22 Actualizada el 23/08/2019 a las 18:18

Protestas en Valencia y Barcelona

este viernes ante las embajadas de Brasil de todo el mundo, entre ellas en la sede de la legación diplomática en Madrid a las 12.00 horas, paray que avanzan a una velocidad que califican de ""."Nuestra casa está literalmente en llamas y", alertan los jóvenes en un comunicado en el que han llamado a la participación en la protesta y en el que señalan que estos incendios son solo uno de los últimos ejemplos múltiples de la crisis climática.Así, advierten de que el planeta se precipita hacia unaque destruirán los ecosistemas y la vida en el planeta.Fridays for Future relaciona el aumento de los incendios en Brasil con, a cuyo Gobierno acusa deDurante su huelga de este viernes, han expresado al Gobierno del país sudamericano su "consternación y enfado" pory exige a Bolsonaro que se alinee con los objetivos de Fridays for Future.Por último, manifiestan su solidaridad con el pueblo de Brasil y especialmente con las comunidades de primera línea ypor la destrucción de los bosques amazónicos."Este no es un problema local solo, sinoy, por lo tanto, instamos a los políticos de todo el mundo a tomar medidas y denunciar la destrucción de este ecosistema esencial", insiste.Desde Fridays for Future Brasil (FFF), Daniela Borges ha reclamado un Gobierno que reconozca la importancia de la naturaleza y que sePor su parte, Alejandro Martínez, de FFF España, recuerda que, que ayuda a seguir luchando contra la emergencia climática"."Lo que estamos viendo no es un proceso natural,, de las quemas provocadas para deforestar un terreno para así poder explotarlo económicamente. El gobierno de Brasil no ha actuado, ni tiene intención de hacerlo, ante esta emergencia, que si no se combatede nuestro planeta", concluye.Las manifestaciones se han sucedido en. Una protesta celebrada en Valencia ante el Consulado de Brasil ha defendido la "supervivencia" del Amazonas y de todo su ecosistema y ha reclamado la finalización de la "destrucción" de este entorno natural.En la concentración, impulsada por el colectivo Fridays for Future Juventud por el clima de València,, entre ellas representantes de otras entidades y responsables políticos como el concejal de Movilidad Sostenible y de Playas de València, Giuseppe Grezzi.Por otro lado, más 200 personas se han concentrado este viernes, para pedir la dimisión del presidente Jair Bolsonaro ante su gestión de los incendios en el Amazonas. Convocados por Extinction Rebellion y Fridays for Future, los concentrados han cortado también durante unos diez minutos la avenida Diagonal de Barcelona.En declaraciones a los medios, Claudia Bosch, de Extinction Rebellion, ha alertado de la situación de "emergencia absoluta", y ha recordado que el Amazonas es uno de los lugares del planeta con más biodiversidad y productor de oxígeno. La portavoz de la organización ha asegurado que si no se producen cambios, continuarán con las protestas a nivel global,como boicots u otras acciones imaginativas, ha dicho.