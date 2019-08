La Fiscalía de la Audiencia Nacional incoa diligencias de investigación sobre las agencias de gestación subrogada

Publicada el 23/08/2019 a las 11:19 Actualizada el 23/08/2019 a las 11:20

No somos Vasijas pide "prohibirlas"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación por la denuncia de la ministra de Justicia en funciones,, acerca deEl Ministerio de Justicia solicitó hace diez días a la Fiscalía General del Estado que iniciara una investigación sobre las actividades de estas agencias.En este sentido, recordó quey señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en España "Además, el Ministerio de Justicia advirtió de "la posibilidad de que en esos terceros países" y que, "en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas".Todo ello, según precisó, "sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado".Desde la asociación Son Nuestros Hijos, su tesorero Eduardo Chaperón calificó de "" esta petición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía. "Nos podría parecer mal si tuviese alguna consecuencia negativa de facto", afirmó entonces en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.De este modo, Chaperón recordó que la legislación española sobre técnicas de reproducción asistida no recoge la prohibición de la gestación subrogada. "No hay sanción", manifestó el representante de Son Nuestros Hijos, al tiempo que destacó que "".En esta misma línea, la abogada experta en familia, adopciones y gestación subrogada Ana Miramontes, letrada de varias parejas que han recurrido a esta técnica de reproducción asistida prohibida en España, indicó a Europa Press que se estaba tratando deque recurren a la gestación subrogada y temían por la "estigmatización social"."Con respecto al sentir de las familias, lo que se está consiguiendo es, primero, que sientan que lo que se está tratando es de demonizar a esas familias, al respecto del medio que han elegido para ser padres o madres, y que los verdaderos damnificados perjudicados directos son los niños, por los que temen porque esta forma de actuación del Ministerio genera", afirmó Miramontes.Por su parte, desde la asociación No somos Vasijas y desde la Red Estatal contra el alquiler de vientres, su portavoz Alicia Miyares pide ir más allá,de gestación subrogada ypor esta práctica en otros países."Es una buena noticia que investiguen las agencias de alquiler de vientres. Esperamos con bastante expectación que la consecuencia de esa investigación sea que se aborde la prohibición de estas agencias de intermediación, la prohibición de publicidad y lo que es más relevante: la derogación de la instrucción de 2010 por la que se permite el registro de recién nacidos por esta práctica", precisó Miyares en declaraciones a Europa Press.