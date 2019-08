Podemos tacha de "irresponsable" al PSOE en una carta a sus bases y advierte de que no aceptará un "trágala"

Publicada el 23/08/2019 a las 12:35 Actualizada el 23/08/2019 a las 12:36

"La posición de 'o como yo digo, o elecciones' no solo es irresponsable, sino que está llamada al fracaso", por lo que el PSOE debe "regresar a la mesa de negociación cuanto antes" para negociar una coalición. Esa sigue siendo la única hoja de ruta de Podemos para las próximas semanas, y así se lo ha explicado la formación morada a sus bases en una carta en la queque, a su juicio, quieren imponerle los socialistas.La carta, enviada por Podemos a sus inscritos el miércoles por la noche, insiste en que la oferta enviada al PSOE el pasado martes –y que los socialistas rechazaron apenas unas horas después– "es una propuesta honesta encaminada a entablar una negociación sistemática". Pero, eso sí, Podemos plantea como "fundamental" que "en una negociación se hable de propuestas programáticas, pero también de partidas presupuestarias para llevarlas a cabo, de plazos pactados para desarrollar los compromisos y,"Todo ello atendiendo al mandato expresado por la ciudadanía española el pasado 28 de abril y con el objetivo de garantizar una única y coherente acción de gobierno", apunta el partido."Lo que ni nosotras ni ninguna otra formación política puede aceptar es un trágala. La posición de 'o como yo digo, o elecciones' no solo es irresponsable, sino que está llamada al fracaso, dada la pluralidad de fuerzas necesitada para sostener un posible Gobierno progresista en España", señala la misiva. Podemos pone la pelota en el tejado del PSOE al afirmar que "le corresponde" al partido liderado por Pedro Sánchezpese a que, durante el discurso de investidura, Sánchez pidiera antes la abstención de las derechas que el apoyo explícito de las izquierdas".Podemos, además, recuerda que durante los meses que han pasado desde las elecciones del 28 de abril,La formación menciona cuatro: "Renunciamos a asumir carteras de Estado y aceptamos centrarnos en las carteras sociales", "pese a nuestra apuesta decidida por una salida plebiscitaria a la crisis abierta en Cataluña, asumimos el liderazgo del PSOE en esta cuestión, y aceptamos lealmente su llamada al diálogo", "tuvimos que aceptar el veto impuesto a nuestro secretario general y candidato a la presidencia, Pablo Iglesias", y "en la sesión de investidura, nos abstuvimos en lugar de votar que no para seguir facilitando las negociaciones".Pero "por parte del PSOE solo hemos obtenido noes", lamenta Podemos, que alerta de quea las puertas de las instituciones y lo seguirán haciendo mientras no seamos capaces de formar ese Gobierno de coalición progresista que necesita el país". "Instamos al PSOE a regresar a la mesa de negociación cuanto antes y, así, concretar un acuerdo de gobierno para la España de los próximos 4 años", señala la carta.