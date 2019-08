Ryanair inicia un ERE para 512 empleados tras confirmar cierre de las bases de Las Palmas, Tenerife, Girona y Lanzarote

Publicada el 23/08/2019 a las 20:28 Actualizada el 23/08/2019 a las 20:44

Los cierres "no se justifican"

Empresa

Ryanair ha iniciado un proceso de despido colectivo quetras confirmar el cierre de las bases de Las Palmas y Tenerife Sur, a las que se suman también Lanzarote y Girona, para el próximo 8 de enero, según ha informado USO en un comunicado. En concreto, el ajuste de plantilla afectaría a 512 empleados, entre tripulantes de cabina y pilotos, que se desglosan en 164 personas en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Las Palmas y 82 en Lanzarote.El secretario de organización de USO Ryanair, Jairo Gonzalo, ha confirmado que los empleados han recibido esta notificación por parte de la aerolínea irlandesa cuando. "Mientras estábamos reunidos con la dirección de la aerolínea para intentar acordar los servicios mínimos para las 10 jornadas de huelga convocadas en septiembre, los responsables de Recursos Humanos de Ryanair, Crewlink y Workforce enviaban a la plantilla los correos electrónicos en los que anunciaban el cierre de las bases", ha explicado Gonzalo.Según USO, la dirección de Ryanair justifica los cierres de estas cuatro bases en España por los retrasos de los aviones 737 MAX de Boeing, los efectos de un posible Brexit duro y elDesde la organización sindical han afirmado, a su vez, que lo que está haciendo la compañía "es desmantelar las bases en España porqueque contratar a nuevas tripulaciones a través de otras empresas donde las condiciones son más precarias".En este sentido, Gonzalo se ha preguntado cómo se explica que, el mismo día que la aerolínea anuncia a sus trabajadores el cierre de dichas bases, se publiquen"Los cierres y despidos anunciados no se justifican y, en cuanto regresen de vacaciones. Esperamos que de una vez por todas nuestros gobernantes actúen y obliguen a Ryanair a cumplir la ley porque ya está bien de tanta tomadura de pelo. Nuestros políticos no pueden aceptar que Ryanair siga burlándose de nuestro país", ha subrayado Gonzalo.En esta línea, ha apuntado que el Ministerio de Fomento tendrá que volver a decidir sobre losde los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, "tras no alcanzarse un acuerdo entre los sindicatos convocantes, USO y Sitcpla, y la dirección de Ryanair".Los paros de diez días convocados por los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair contra estos cierres y despidos cuentan con el apoyo masivo de los pilotos de la aerolínea irlandesa. El Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla) considera que dichas medidasSegún la aerolínea,con motivo de la entrega tardía de hasta 30 aviones 737 MAX este invierno. La firma asegura que "ninguna ruta se verá afectada", ya que serán atendidas por vuelos desde otras bases a partir de noviembre cuando comience el horario de invierno.La aerolínea ya avanzó en febrero posibles ajustes en sus bases por la evolución del negocio derivada de la incertidumbre del Brexit, tras incrementos más moderados que en las temporadas anteriores, a lo que se suma el retraso del pedido de los 737 MAX a Boeing, con el que contaba para verano yRyanair cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 30 de junio, con un beneficio de 243 millones de euros,. Tras presentar sus cuentas trimestrales, el consejero delegado del grupo, Michael O'Leary, anticipó que la entidads, a finales de septiembre, y tras la Navidad, y cifró en 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo los efectivos que sobran en su plantilla.