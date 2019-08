Publicada el 23/08/2019 a las 15:51 Actualizada el 23/08/2019 a las 16:02

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha ampliado la alerta sanitaria a los productos, que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis –responsable de la carne mechada que ha originado el brote de listeriosis– con su propia etiqueta. Así, han inmovilizado el producto presente en las instalaciones de esta distribuidora y ha sido retirado, informa Europa Press.La Consejería de Salud y Familias, a través del procedimiento habitual para alertas alimentarias a nivel nacional establecido en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha trasladado toda la información disponible a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Easan).Así, en rueda de prensa, el subdirector de Protección de la Salud, Jesús Peinado, ha explicado que "lo primero que hay que hacer cuando se tiene la certeza es retirar el producto del comercio, no es excepcional, se hace siempre". Según ha explicado, se empieza "por el listado de distribución de clientes y, una vez que se tiene, se va a cada uno de esos clientes, se retira del mercado, se hace muy rápido y hasta donde podemos llegar".Peinado ha defendido el "rigor" de las actuaciones y ha explicado que en el proceso en un comercio minorista de una localidad de Sevilla apareció una carne que "no está etiquetada como La Mechá, pero el minorista dice que es La Mechá", aunque "", ha añadido., por lo que tenemos que volver a inspeccionar para esa comercialización que se hace en la provincia de Sevilla", ha agregado Peinado, que ha explicado que "la empresa estaba cerrada porque el propietario se encontraba de vacaciones".El propietario les ha dicho que ha contactado con sus clientes para que no la comercializaran, "que lleva poco tiempo con la actividad y ha podido llegar a poca gente", aunque ha facilitado la lista de clientes y la administración los ha "comprobado uno a uno" y ha podido ver que. De este modo, Peinado ha apuntado que la alerta "se ampliará a este producto porque es diferente".