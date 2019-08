La Junta de Andalucía confirma que la carne mechada de la marca blanca da positivo en listeriosis

Publicada el 24/08/2019 a las 15:29 Actualizada el 24/08/2019 a las 16:48

Cuatro nuevos casos en Andalucía

En estudio 13 casos en Castilla y León

Siete casos sospechosos de listeriosis en Madrid

Los análisis preliminares realizados adan dado positivo en listeriosis, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Familias. Así, según la información que el Ayuntamiento de Sevilla ha proporcionado a la Junta de Andalucía, existe positivo en los análisis preliminares de la muestra tomada de carne mechada distribuida por Comercial Martínez León Igualmente, el Laboratorio Municipal continúa con las pruebas a los productos en relación con la alerta sanitaria decretada por la listeriosis con un resultado "negativo" en el caso delFuentes del departamento que dirige Jesús Aguirre ha informado también de que según los últimos datos del Ayuntamiento de Sevilly que no ha habido clientes fuera de Andalucía". De este modo, han señalado que los clientes se ubican "especialmente en Sevilla" porque "existe una listado provisional de clientes", para añadir que "el lunes estará el definitivo".y nos ha podido proporcionar uno provisional con el que los inspectores de guardia están en contacto con los clientes que aparecen en este listado provisional y nos confirman, lo que ya nos había dicho el empresario, que el 16 de agosto llamó a sus clientes para que inmovilizaran la carne y que la empresa iba a pasar recogerla". En este sentido, han añadido que "tres de ellos han confirmado que la empresa se pasó a recogerles la carne". "Estamos confirmando y esto nos da tranquilidad, que", ha abundado.Sobre el, han explicado que "viene la fecha de caducidad y el lote", pero "no aparece bien quién lo fabrica y quién lo comercializa, y debería aparecer aunque sea una marca blanca".Por último, han destacado que "siguen investigando las causas para llegar a cual ha sido la causa real ", toda vez que piden "tranquilidad" a la gente y que cuando tengan los síntomas vayan a los centros de salud de atención primaria y en el caso de los grupos de riesgo a los hospitales, para lo cual "se han reforzado los servicios sanitarios".Laha informado de que se han confirmado(frente a los 25 de la jornada anterior) localizados en Sevilla (2), Huelva (1) y Cádiz (1). En total, el número de personas con infección confirmada desde el inicio de la alerta, decretada el pasado 15 de agosto, es de(el día anterior eran 186), informa Europa Press.Además,, 155 (81,6%), seguida de Huelva (17 casos), Cádiz (9), Málaga (5) y Granada (4). En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no hay casos confirmados, ha informado en un comunicado el departamento que dirige Jesús Aguirre.El número de pacientes ingresados en los hospitales públicos con(frente a los 99 del día anterior), ocho de ellos confirmados. De ellos,(31 el día anterior), y(4 el día anterior).Asimismo, la Consejería ha recordado que un paciente con cáncer de páncreas en tratamiento paliativo falleció este viernes por la infección, aunque, según explicó ya el portavoz de la Consejería de Salud y Familias por el brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, desde un punto de vista epidemiológicoy será "la biología molecular la que diga si la listeria que ha contribuido a acelerar la muerte de este paciente era la del brote", apuntó.Tampoco se han producido abortos ni infecciones en recién nacidos y. En cuanto a la distribución por provincias de estos pacientes ingresados es la siguiente: Sevilla (62), Huelva (14), Cádiz (1), Málaga (3), Córdoba (1) y Granada (1). En el resto de provincias no hay casos confirmados. Por su parte, el número de pacientes hospitalizados en los hospitales privados con sospecha de infección por Listeria monocytogenes es de 19 (26 el día anterior), de ellos 4 mujeres embarazadas (3 el día anterior). La distribución por provincias de estos pacientes es la siguiente: Sevilla (17) y Huelva (2).Tal y como ha explicado Cisneros, la curva epidémica provisional establece que el, si bien, este periodo depende de la cantidad de alimentado contaminado consumido y de posibles factores de riesgo que tengan las personas que lo toman. Según esta curva epidémica provisional, es posible estimar que, a lo largo de la semana que viene, habrá una caída de casos.Por otra parte, la(Cgcom) a la gestión del brote de listeriosis realizado por la consejería andaluza y ha valorado la llamada de "tranquilidad y de confianza" del Consejo hacia el sistema nacional de salud, los responsables sanitarios y todos los profesionales de la salud ante el brote de listeriosis declarado en España.Por último, el departamento que dirige Jesús Aguirre ha subrayado que el Consejo Andaluz de Médicos, el Colegio de Veterinarios de Sevilla y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas "también han mostrado su apoyo al trabajo que está haciendo la Consejería".La Consejería de Sanidad ha anunciado queen las pruebas, mientras, un caso de una mujer joven en Burgos, otro de un niño de 10 años en Salamanca y otros tres en Valladolid, dos hombres y una mujer adultos.El caso que ha dado negativo a las pruebas de esta enfermedad corresponde al de un hombre de 50 años que necesitó ingreso y deja a la provincia segoviana con otros tres casos aún pendientes de confirmar, el de un hombre de alrededor de 60 años, que no precisó ingreso; y el de dos mujeres, una de cerca de 60 y otra de más de 40, que acudieron a un centro privado y a urgencias, respectivamente., el de una mujer de más de 20 años que se encuentra ingresada para observación; ende más de 10 años que acudió a urgencias y en. Estos corresponden al de una mujer de más de 30 años que acudió a urgencias y ahora está ingresada para su observación, el de un varón también de más de 30 años que fue a urgencias y no ha sido ingresado y el de un joven, de más de 20 años, que tampoco necesitó ingreso.Todos ellos se encuentran pendientes de los resultados de las pruebas. Así, se suman a los casos en estudio de un hombre y una mujer, de más de 30 años, en, a los que no se ingresó y tampoco se tomó muestras porque "había pasado tiempo", o al de otra pareja de más de 60 años de, que están a la espera de conocer sus resultados. Asimismo, están pendientes de confirmar si se trata de listeriosis los casos de una mujer de más de 40 años de Segovia, un varón de más de 30 años de, otro de más de 30 eny uno de más de 40 enEl consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado que siguenpor consumo de carne mechada y todos presentan una evolución favorable. Así lo ha indicado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, para detallar que únicamente en la región. Su evolución es "buena", al igual que loscon las preceptivas revisiones médicas.Ruiz Escudero ha detallado que actualmente solo se han detectadopor carne mechada y que la región tiene activada su red sanitaria ante cualquier eventualidad. El consejero de Sanidad ha explicado que la Dirección General de Salud Pública coordina esta labor de vigilancia dado que la listeriosis tiene unaSe requiere, por tanto, una "trazabilidad" para determinar por ejemplo el tipo de alimento que se consumió y aplicar un análisis que esclarezca si se trata de la misma cepa de listeriosis vinculada a la carne mechada. Por ello, ha aseverado quey aconseja a la ciudadanía madrileña en caso de tener síntomas de una infección alimentaria aguda, acudan al facultativo.El consejero de Sanidad ha apuntado que, unos ocho al mes. Al respecto, ha recalcado que ahora hay una de ellas que está declarada en alerta y que todas las comunidades están "pendientes" de la evolución, pues es pleno periodo de vacaciones y muchos madrileños visitan Andalucía en agosto.