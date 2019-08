Publicada el 25/08/2019 a las 19:30 Actualizada el 25/08/2019 a las 19:52

¿Señor #Aguado, de verdad cree que no había más mujeres capacitadas para ser consejeras de la #CAM?



Rectifique. No falte el respeto a dos exministras socialistas.



Esto es MACHISMO señores de #Ciudadanos.#IgualdadRealhttps://t.co/6u9mqD2gsD — PSOE (@PSOE) August 25, 2019

No se puede justificar lo injustificable, y menos siendo desconsiderado e irrespetuoso con dos mujeres, a su vez, ex-ministras del Gobierno de España. Así se ratifica aún más un modo de pensar y actuar que olvida la igualdad de género. Y eso tiene nombrehttps://t.co/Xq9ADBuTDi — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) August 25, 2019

Hace unos días calificábamos como intolerable el cuestionamiento machista a Diaz Ayuso por su vestimenta. Demostraría mucho que hoy desde el recién estrenado Gobierno de PP-Cs-VOX en Madrid alguien desautorizase este desprecio machista. Pero claro... pic.twitter.com/tPTexHo8Fn — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 25, 2019

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado , ha dado por supuesto en una entrevista en Abc publicada este domingo que en su formación solo había una mujer con capacidad para ser consejera., asegura el también portavoz y consejero de Deporte y de Transparencia para justificar la falta de paridad en el nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Con esta expresión, se refiere a, ministras del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pajín fue ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad de España entre 2010, mientras que Aído fue ministra de Igualdad entre 2008 y 2010.Aguado respondía así a la pregunta sobre las críticas por la. Concretamente, son tres frente a diez hombres, y. Se trata de Marta Rivera, consejera de Cultura y Turismo . Las otras dos mujeres son del PP: María Eugenia Carballedo en Presidencia y Paloma Martín Martín en Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.La formación naranja, además del propio Aguado y de Rivera, cuenta con. Todos hombres: Manuel Giménez Rasero en Economía, Empleo y Competitividad; Alberto Reyero Zubiri en Familias, Igualdad y Natalidad; Ángel Garrido en Transportes , Movilidad e Infraestructuras; y Eduardo Sicilia en Ciencia, Universidades e Innovación. "Ha dado la casualidad de que la forma de gobierno ha sido así, pero todo el que nos conoce sabe que; no debe serlo", explica Aguado en esta entrevista.Asimismo, el nuevo vicepresidente madrileño también se escuda ante estas críticas de falta de paridad en la presidencia de Ayuso. "", admite Aguado que también reconoce que "nosotros no somos muy partidarios de la cuota (de género)".Según Aguado, prefiere "y la capacidad de los perfiles que están en nuestro entorno y". "Creo por encima de todo en la capacidad y la profesionalidad de una persona para ocupar un cargo, sean hombres o mujeres", termina el también líder madrileño de la formación naranja.Tras la publicicación de esta entrevista, elha pedido a Aguado que "rectifique" y que no "falte el respeto" a Pajín y Aido. "¿De verdad cree que no había más mujeres capacitadas para ser consejeras?", le preguntan desde la cuenta de Twitter de los socialistas. También, portavoz en la Asamblea madrileña, también ha usado la misma red social ha tachado al nuevo vicepresidente de "desconsiderado e irrespetuosos con dos mujeres, a su vez, exministras". "Así se ratifica aún más un modo de pensar y actuar que olvida la igualdad de género. Y eso tiene nombre", termina Gabilondo.También desdehan criticado las palabras de Aguado. Su portavoz,, asegura que "demostraría mucho" que alguien del Gobierno de la Comunidad de Madrid "desautorizase este desprecio machista".