La Diputación Permanente del Congreso debatirá el martes la comparecencia de Pedro Sánchez y ocho ministros

Publicada el 25/08/2019 a las 13:46 Actualizada el 25/08/2019 a las 14:23

Ladebatirá y votarádistintasen funciones, Pedro Sánchez, por diferentes asuntos, informa Europa Press.En esa reunión, que se iniciará, se decidirá quién del Gobierno ofrecerá. Por un lado, el PP y Ciudadanos han pedido que sea el presidente Pedro Sánchez quien rinda cuentas ante el Parlamento por lo que definen como "bandazos" del Gobierno en torno a la inmigración. En concreto, quieren que Sánchez explique "los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo , su inacción ante la actuación de mafias que trafican con personas en esta zona y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la UE en las últimas semanas sobre esta cuestión"., aunque en un primer momento también había hablado de pedir la presencia de Sánchez, finalmente decidió solicitar la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo alegando que ella ha llevado el protagonismo del Gobierno en esta crisis, pues el presidente estaba de vacaciones. A tal fin, recabó el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y Compromís para pedir la celebración de una sesión plenaria extraordinaria.En todo caso,, cuyo voto es determinante, ya adelantó a Europa Press que, con lo que es previsible que no llegue a prosperar. En cuanto a la de Carmen Calvo, todo depende de que PP y Ciudadanos decidan respaldarla.Y aunque no prospere esa petición de comparecencia de Sánchez, el PP y el Grupo Mixto tienen registrada otra para que(UE) a los que ha asiste. De hecho, el presidente Sánchez tiene pendiente informar al Pleno del Congreso de las cumbres europeas celebradas del 20 al 21 de junio y entre 30 de junio y el 2 julio , en las que se pactaron los nombres de los responsables de las principales instituciones de la UE.En la misma sesión se debatirán y votarán el resto de peticiones de comparecencia que ha ido registrando la oposición en las últimas semanas y que afectan a otros siete ministros además de la vicepresidenta. Entre ellas hay sendas solicitudes dey depara que la, María Luisa Carcedo, explique laen relación con el brote de listeriosis detectado en Andalucía , comunidad que gobiernan en coalición.Unidas Podemos, ERC y el Grupo Mixto también se han unido para pedir que el, José Luis Ábalos, comparezca en comisión para explicar lasen Renfe y en el aeropuerto de Barcelona.Además, ERC y el Grupo Mixto reclaman la presencia del, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta delDe su lado, Coalición Canaria (CC) y el PNV quieren que tanto el, José Borrell,, Luis Planas, informen de las. Apor el informe preparado por España Global para rebatir en el extranjero la propaganda independentista, ya que según estos partidosde los presos del procés. La presencia deltambién ha sido reclamada por Unidas Podemos y ERC para informar de lasde este verano, y especialmente los ocurridos en la isla de Gran Canaria Igualmente, Unidas Podemos y ERC tienen solicitada la comparecencia de la, Teresa Ribera, para que aclare lacon el cambio climático.Por último, el PP y el Grupo Mixto quieren que la, María Jesús Montero, rinda cuentas por ely el límite de gasto no financiero.Elya habían avisado de su intención dey de buena parte de sus ministros, haya o no sesión de investidura, y siempre antes de una hipotética disolución de las Cortes el próximo 23 de septiembre.El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplidoy llevaen el Congreso.