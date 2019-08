La Junta de Andalucía eleva a 192 los afectados por el brote de listeriosis tras confirmarse tres nuevos casos

Publicada el 25/08/2019 a las 13:27 Actualizada el 25/08/2019 a las 14:34

Diez días de alerta sanitaria

Carcedo se reunirá este lunes con los consejeros autonómicos

PSOE-A pregunta a la Junta "por qué no ha denunciado también ante la Fiscalía" a Magrudis

Lainforma de que este sábado se confirmaron Listeria monocytogenes, (frente a los 4 de la jornada anterior) , que se han localizado en Sevilla (2) y Cádiz (1), informa Europa Press.En total, eldesde el inicio de la alerta, decretada el pasado 15 de agosto,frente a los 189 de este viernes, ya que un caso que se dio por confirmado en Málaga se descartó como tal. Además, en las últimas 48 horas,Así, según ha informado el departamento que dirige Jesús Aguirre,, 157 (81,6%), seguida de Huelva (17 casos), Cádiz (10), Málaga (4) y Granada (4). En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no hay casos confirmados.En cuanto al número de pacientes ingresados en loshospitales públicos, a fecha de este sábado, con sospecha de infección por Listeria monocytogenes era de 77 (frente a los 82 del día anterior), 11 de ellos confirmados. De ellos, 28 eran mujeres embarazadas (32 el día anterior), y tres pacientes permanecían ingresados en UCI (el mismo número que el día anterior).no se han producido muertes ni abortos ni infecciones en recién nacidos yLa distribución por provincias de estos pacientes ingresados es la siguiente:, 55 (el día anterior 62),, 14 (el mismo número que el vienes);, 2 (el día anterior había uno);, 3 (no cambia el número);, 2 (el viernes había uno); y, 1 (el mismo número que el día anterior). Enno hay pacientes ingresados. Por su parte, el número de pacientes hospitalizados en los hospitales privados con sospecha de infección por Listeria monocytogenes es de 25 (19 el día anterior), de ellos tres mujeres embarazadas (6 el día anterior). Estos pacientes se localizan en Sevilla (23) y Huelva (2).El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, considera que "se repite la reducción en el número de casos confirmados que se había producido el viernes por primera vez desde el inicio del brote" y que "esta". Cisneros también quiere agradecer a los ciudadanos "su comportamiento responsable en la utilización de los Servicios Sanitarios de Urgencias", y de nuevo resaltar "el extraordinario trabajo que están realizando los profesionales sanitarios de todo el sistema sanitario atendiendo a la personas enfermas por este brote".El día, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica,sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial La Mechá, fabricado por la firma Magrudis, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto eraregistrados en las últimas semanas.Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir ese producto, sobre el que la Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado.El pasado viernes 23 de agosto, la Consejería de Salud y Familias amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresa Comercial Martínez León, que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presunta infracción sobre el etiquetado y a la información sobre el origen de la carne. Al tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo. Salud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este reenvasado de los productos de Magrudis. Asimismo, la Consejería ha ampliado la alerta aLa Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han verificado durante la tarde del pasado viernes y el sábado que los clientes de la empresa sevillana Comercial Martínez León, que distribuía carne mechada de la empresa Magrudis incorrectamente etiquetada, han recibido una comunicación de la citada firma para que no comercializaran su producto. Además, ambas instituciones. Todos los clientes contenidos en el listado aportado por Comercial Martinez León están ubicados en diferentes municipios de la provincia de Sevilla, la mayoría de ellos con domicilio en Sevilla capital.La ministra de Sanidad en funciones,en la sede del Ministeriopara intercambiar información sobre el brote de listeriosis.Así lo anunció Sanidad en una nota de prensa y confirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes, en la que defendió las actuaciones de las autoridades sanitarias del Gobierno en la gestión del brote. ". Se ha actuado y se continúa trabajando de acuerdo con los protocolos. Se ha inmovilizado toda la carne de esa marca fabricada desde el día 2 de mayo, no solo en Andalucía sino en cualquier comunidad que haya llegado", aseguró.Por otra parte, señaló que se "está comunicado" a las CCAA "toda la información pertinente" para que "cada kilo de carne se encuentre paralizado". En este contexto, el Ministerio de Sanidad convocó a todos los, pues la "gestión" corresponde a las CCAA, pero el "liderazgo y control lo está llevando el Ministerio", tal y como recordó Celaá.La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista,, ha, en relación a, después de que la Junta anunciara este sábado la denuncia de la marca blanca de carne mechada que ha dado positivo en listeria y que distribuía la empresa comercial Martínez León.En rueda de prensa en Almería, Aguilar ha señalado que con la acción de haber denunciado a la Fiscalía a esta empresa que comercializaba la marca blanca, e insiste en "por qué no han llevado también a la Fiscalía a la otra empresa o"."No han informado de nada, están en la falta de información, en la", ha lamentado Aguilar, que se pregunta "por qué hacen una cosa y no otra, por qué llevan a una empresa y no a la otra" a la Fiscalía. "No quieren explicar nada, parece que son más bien gestos que realidades a la hora de tomar una decisión seria en torno a lo que está pasando como gobierno", ha abundado.Así, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha incidido en que "y todas las circunstancias que han ocurrido y concurrido, así como las medidas que se van a tomar". "De nada se ha informado y nada se ha dicho y eso no se puede consentir ante la situación que estamos viviendo como consecuencia de la alerta sanitaria por la listeriosis", ha añadido.De este modo, Aguilar ha abundado en que el presidente de la Junta,, y razones para no irse de vacaciones a Galicia y dar la espalda a Andalucía". "El presidente tiene que dar la cara, tiene que asumir su responsabilidad, porque parece que está todavía en la oposición", ha concluido.