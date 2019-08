Interior mantiene que las concertinas de Ceuta y Melilla se retirarán por completo en 2020

Publicada el 26/08/2019 a las 17:13 Actualizada el 26/08/2019 a las 17:51

El Gobiernoque las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, un objetivo que el ministro del Interior,, marcó como", según informa Europa Press.En enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó unen el que se contempla elde las fronteras en las ciudades autónomas, proyecto que conlleva la sustitución de las cuchillas."Dentro de la aprobación del Consejo de Ministros estaba también dentro del perímetro la retirada de las concertinas,, siguen las obras y concluirán para el año 2020. En 2020, el conjunto de las obras estarán perfectamente materializadas", ha asegurado Grande-Marlaska, este lunes 26 de agosto enrecogidas por Europa Press.En un principio, Interioriniciar en la última semana de febrero o la primera de marzo la sustitución de estas concertinas, teniendo en cuenta que el ministro se marcó como prioridad retirar las concertinas por unos mediosque garanticen "igual o más seguridad" en la frontera.Posteriormente, el ministro concretó que solo se retirarían las concertinas de "las", es decir, las que han sido objeto de. La alternativa seráde la valla precisamente en esos puntos más sensibles a los saltos hasta situarla en los, al tiempo que se coronará con elementos que dificultarán el salto pero sin serSi bien, en el mes de abril, el Gobierno todavía no había comenzado a retirar estas cuchillas, tal y como confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que también precisaron que los estudios acerca de cómo se acometerá la sustituciónUn mes después, en mayo, fuentes de este departamento aseguraron a Europa Press que no tenían previsto empezar a retirar las concertinas al menos. Ahora, según ha informado El País , el Gobierno se ha fijado como fecha para comenzar a retirar las concertinasEstas medidas forman parte del proyecto de, presupuestado con casi, al igual que se refleja en él la sustitución de las concertinas, que son los alambres equipados con cuchillas cortantes instalados en ellas desde el año 2005, bajo el Gobierno deSi bien,, el mismo Ejecutivos de parte del vallado melillense por las heridas que causaban en quienes intentaban rebasar el perímetro.En 2013, el Gobierno dedecidió colocaren las vallas fronterizas, que no sólo coronarían el perímetro sino que podrían encontrarse también a pie de alambrada y en el intervallado, lo que provocó numerosas críticas tanto de entidades sociales como de los grupos de la oposición. De hecho, en 2014, el ahora presidente del Gobierno,, se comprometió a retirarlas en caso de que llegase a La Moncloa.