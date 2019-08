Podemos dice que las elecciones serían el "peor escenario" pero no aclara si renunciaría a la coalición a cambio un programa pactado

Publicada el 26/08/2019 a las 11:51 Actualizada el 26/08/2019 a las 12:18

Las vacaciones se acaban y el nuevo curso político comienza, pero la formación de Gobierno sigue igual de encallada que en julio. Este lunes, el Consejo de Coordinación de Podemos -su ejecutiva- se reunió por primera vez tras el descanso estival, y volvió a exigir al PSOE que vuelva a la mesa de negociación para reanudar las conversaciones en el mismo punto en donde quedaron antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Podemos insiste en que la única opción que se plantea es negociar una coalición, y aunque aseguró este lunes que, el partido morado no responde sobre si renunciaría a participar en el Gobierno para evitarlas.El discurso tanto de Podemos como del PSOE sigue siendo el mismo que hace un mes. La portavoz de la ejecutiva morada, Noelia Vera, afirmó este lunes que su formación sigue "a la espera de que Sánchez se ponga en contacto" con ellos "para retomar ese diálogo en el punto en el que quedó en julio", porque la pasada legislatura quedó demostrado que "un Gobierno en solitario con poca fuerza en escaños", la opción que plantean los socialistas, "dura muy pocos meses". Y, por ello, Podemos insiste en que no hay "excusa" para no negociar una coalición, máxime cuando Pablo Iglesias ha renunciado a sentarse en el Consejo de Ministros. "¿Si podía haber un Gobierno de coalición en julio, porque ahora no es posible?", resaltó Vera.Para Podemos, según afirmó la portavoz de su ejecutiva, el "peor escenario" sería una repetición electoral, porque equivaldría a "abrirle la puerta a la derecha" para que sumase una mayoría con la que gobernar. Una mayoría señaló Vera, que conllevaría la formación de un Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos, porque es poco realista -a juicio de Podemos-sea de izquierdas o de derechas". Pero eso sí: la pregunta de si el partido estaría dispuesto a renunciar a su posición para evitar elecciones "habría que hacérsela a Sánchez", que es quien tiene "la responsabilidad de articular las mayorías para ser presidente"."Nosotros somos la cuarta fuerza", planteó la portavoz a este respecto, que sin embargo reivindicó que Podemos ya ha "tomado la iniciativa" presentando su exhaustivo documento de propuestas para retomar la negociación, un documento que hace unos días fue rechazado por el PSOE. "Ya negociamos un gobierno de coalición en julio", y "aunque la propuesta estaba vacía de competencias", el partido morado, señaló Vera, que pidió a Sánchez que se ponga "las pilas" y muestre "voluntad" de llegar a un acuerdo.