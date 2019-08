Calvo asegura que el programa de gobierno de Sánchez cuenta con medidas de Podemos, mientras que estos piden sentarse ya a negociar

Publicada el 27/08/2019 a las 12:30 Actualizada el 27/08/2019 a las 13:15

La posición de Podemos

"Excusa tras excusa"

"Repetir el manual" es una mala medida

El programa de gobierno que ultima el presidente en funciones Pedro Sánchez y presentará al resto de partidos para evitar nuevas elecciones no sólo recogerá los principales compromisos que el PSOE asumió en la campaña de las generales del 28 de abril, sino que, ha avanzado este martes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.Antes de acompañar a Sánchez en una reunión con el colectivo LGTBI, Calvo ha confirmado queAhora bien, ha advertido de que la fórmula del Gobierno de coalición decayó en julio con la investidura fallida y ahora ya sólo es posible pactar un acuerdo programático que dé al país la "estabilidad" que necesita.Por su parte, Unidas Podemos insta al PSOE a dejar de ofrecer "excusa tras excusa" para no sentarse a negociar un Gobierno de coalición con ellos, le recuerdan que con la propuesta programática y de reparto de ministerios que les han enviado, y le advierten de que "repetir el manual" de dejar para el final las conversaciones, algo que condujo a Sánchez "al fracaso" en la investidura de julio, "es una mala medida".Así, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso,, ha urgido al PSOE a retomar cuanto antes las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, y le recuerda a los socialistas que desde la formación morada se lo han puesto "muy fácil" con el documento de 120 páginas que incluía una propuesta programática y hasta cuatro opciones de Gobierno de coalición.En declaraciones a los medios en el Congreso antes de participar en la Diputación Permanente, Belarra ha señalado que ahora esperan una respuesta por parte del PSOE más elaborada que ese "no es viable" a la propuesta programática y de reparto de responsabilidades. Ha añadido que, dado queentendería que volvieran al comienzo. Entonces el PSOE les ofreció un Gobierno de coalición con una vicepresidencia social y tres ministerios para Unidas Podemos."Hay que retomar las negociaciones desde ese punto --de julio-- para que el país pueda tener un Gobierno cuanto antes, es lo que reclama la ciudadanía y, ha indicado, tras señalar que un Ejecutivo de partido único es un "modelo fracasado" tal como ha quedado demostrado con el adelanto electoral de abril y con los Presupuestos de 2019 que no salieron adelante.Por eso, ha explicado que es urgente que ambas formaciones se sienten cuanto antes para construir ese Gobierno de coalición progresista que, añade, ya"Por nuestra parte no va a quedar", ha recalcado.En esta misma línea, la portavoz de Podemos,, ha señalado en declaraciones a Telecinco que para lograr un Gobierno con estabilidad, es necesario "un acuerdo global" que cierre un programa y una coalición. Señala además que el argumento del PSOE de que hay una falta de confianza hacia la formación morada, se rebate con un programa firmado y diciéndole a la ciudadanía qué medidas adoptará ese Ejecutivo conjunto.Vera cree que el PSOE presenta ante la opinión pública "excusa tras excusa" para no sentarse a negociar y ha pedido a los socialistas que sean "sensatos" y que retomen la negociación en el punto en el que lo dejaron en julio, cuando sí que aceptaron la coalición después de que el líder de Podemos,aceptara dar un paso atrás y no aspirar a entrar en el Consejo de Ministros.Del mismo modo, la portavoz de Galicia en Común,ha indicado en declaraciones a RNE que sería un error llevar la negociación hasta el final, apurando plazos, porque esto llevó al fracaso de la investidura de julio. Así, le ha afeado a Sánchez que aun no se haya reunido con PNV ni con otros grupos, y le recuerda que "repetir el manual" que le condujo al fracaso "es una mala medida".Además, le ha pedido al líder socialista que se aclare sobre sus preferencias a la hora de buscar socios de Gobierno y que lo transmita "con claridad" a los españoles. Opina Díaz que en el PSOE prefieren a Ciudadanos, perose niega, por lo que le insta a trabajar en la investidura o a decir con la máxima urgencia que no cuenta con apoyos y que no abordará el reto de construir un Ejecutivo. "Que le diga ya a la ciudadanía si quiere la repetición electoral", ha añadido.Ante esta posibilidad, recuerda que volver a las urnas hará que los millones de votantes que apoyaron a Sánchez no le sigan y prevé una gran desmovilización de la izquierda., se ha preguntado, para luego añadir que el país no puede estar hasta febrero sin conformar gobierno.