Podemos fuerza que Carmen Calvo comparezca en el Congreso para explicar la crisis del 'Open Arms' en un pleno extraordinario

Publicada el 27/08/2019 a las 18:11 Actualizada el 27/08/2019 a las 18:44

La comparecencia de Sánchez, descartada

PP: Efecto llamada del 'Aquarius'

CIudadanos: "Improvisación" y "pocas ganas de dar la cara"

Vox: "Los que atacaron Bataclan entraron como refugiados"

Podemos cree que la vicepresindeta cometió un error

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos del PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, el PNV y el Grupo Mixto celebrar este jueves un pleno extraordinario para que la vicepresidenta del Gobierno,, que estuvo 19 días a la deriva en el Mediterráneo con más de cien migrantes a bordo, a la espera de puerto seguro., pues prefería esperar a septiembre, pero no pudo evitar que saliera aprobada.porque prefería que fuera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ofreciese explicaciones.Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que ese pleno extraordinarioEl PSOE ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo,ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la crisis del Open Arms."La vicepresidenta, lo ha hecho públicamente y no tendrá absolutamente ningún problema en hacerlo ante esta Cámara", ha asegurado la diputada del PSOE Ana Belén Fernández Casero, este martes 27 de agosto durante el debate de la Diputación Permanente del Congreso.La representante del PSOE ha defendido que el Gobierno ha actuado "con responsabilidad y coherencia" en materia migratoria. En concreto, ante crisis como la del Open Arms, la diputada socialista ha afirmado que el Gobierno "mantiene sus puertos abiertos y rescata a los migrantes". Frente a la actuación "intolerable" de Matteo Salvini,Asimismo, desde el PSOE consideran "llamativo" que Ciudadanos y PP pidan explicaciones a Pedro Sáncheza través de los acuerdos territoriales suscritos con sus socios de ultraderecha". En concreto, al PP le ha acusado de "no haber tomado iniciativas en materia migratoria" durante sus siete años de gobierno, y a Ciudadanos le ha afeado su "silencio" ante el tuit de su diputado Marcos de Quinto, que se refirió a los "bien comidos pasajeros" del Open Arms.PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porqueque, a su juicio, ha dado en la gestión de la crisis del buque de la ONG Proactiva Open Arms, que estuvo 19 días a la deriva con más de cien migrantes a bordo, a la espera de puerto seguro."El Open Arms es el mismo barco y la misma ONG que el señor Sánchez elogiaba antes de llegar a la Moncloa, la misma ONG a la que más tarde, con Sánchez, el Gobierno retenía durante tres meses en el puerto de Barcelona, el mismo barco al que hace una semana el Gobierno le ofrecía atracar en Algeciras con los inmigrantes a bordo y el mismo que ha sido aludido por el Gobierno", ha indicado el diputado del PP, Carlos Rojas.Para el Grupo Popular,si no es porque consideran que se trata del "Gobierno más descoordinado y descabezado de la historia reciente". "Empezaron mal montando el reality del Aquarius, le dijimos que traería efecto llamada y así ha ocurrido", ha criticado.Rojas ha pedidopara evitar que ningún migrante se lance al mar arriesgando su vida, que "se impida la acción de las mafias", que se exijan más medios para Salvamento Marítimo y para el control de las fronteras y que se actúe sin "postureos populistas".Desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez se ha sumado a la petición de comparecencia de Sánchez al que ha acusado de "usar la migración como un cartel electoral", para "hacer un tuit grandilocuente, tener una foto o un titular". A su juicio, con la gestión de la crisis del Open Arms,"¿Por qué no ha liderado un gran acuerdo europeo? ¿Este no era un tema prioritario para liderar en Europa? La política migratoria, ha subrayado la diputada de Ciudadanos, al tiempo que ha tachado la hoja de ruta del Ejecutivo de "miope".Por parte de Vox, el diputado Víctor Manuel Sánchez del Real ha apoyado la comparecencia de Sánchez, al que ha acusado de "utilizar a los seres humanos con los que se está traficando". "Es terrorífico, el señor Sánchez es el de no es no, el sí es sí, el sí pero no, espera que voy, espera a ver qué dicen los medios, el artista conocido como Pedro se ha convertido en 'pero': pero depende de qué., ha señalado.También ha relacionado la llegada de refugiados con el terrorismo. "No se puede ocultar a la opinión pública el hecho de que dentro de los grupos de refugiados, aquellos que atacaron Bataclan entraron como refugiados. No digo todos pero aunque sea un mínimo, ha añadido.Mientras, desde Podemos han pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. "No queremos hacer batalla con Carmen Calvo, pero ha cometido una falta muy grave con las declaraciones que ha hecho en la gestión de la crisis migratoria del Open Arms, y la gestión tan tardía, tan torpe, tan mal. Nos llama mucho la atención", ha subrayado la diputada de Podemos Vera Ruiz.Vera también ha acusado al Gobierno en funciones dey de ser "cómplices" en el hecho de que vuelva a surgir el debate de la "criminalización de los migrantes" y "de las ONG" que salen a rescatar a los migrantes al mar.Por su parte, la diputada de ERC Marta Rosique, ha ido más allá del caso concreto del Open Arms para, que se cierren los CIE, que se acabe con las deportaciones y se garanticen vías legales y seguras para los migrantes. "Si somos independentistas es porque cada vez nos dan más motivos para serlo", ha subrayado.Mientras, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recomendado a los diputados "de profundas convicciones cristianas" que hablan de luchar contra las mafias,dar de comer al hambriento, de beber al sediento y dar posada al peregrino".Además, desde Junts Per Cataluña, Laura Borràs ha reclamado un proyecto que garantice "vías y puertos seguros para los que huyen de la guerra y de la miseria a través del mar" y ha trasladado el "compromiso de Torra depara las ONG que rescatan migrantes en el mar.Finalmente, la diputada de EH BIldu Mertxe Aizpurua ha pedido poner no solo medios materiales sino también "talento e inteligencia" para buscar una salida a esta situación de los barcos como el Open Arms que