Más Madrid exige a Cs que decida si apoya investigar el 'caso Ayuso' o si se alinea con el PP de la "corrupción"

Publicada el 27/08/2019 a las 13:18 Actualizada el 27/08/2019 a las 14:47

"Un asunto eminentemente público"

Ayuso insiste en la misma versión

Los escándalos y las mentiras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salpican a su principal socio de Gobierno: Ciudadanos. Tras las explicaciones que ofreció este lunes Ayuso sobre su relación con la entidad semipública Avalmadrid, trufadas de afirmaciones inciertas como ha demostrado[puedes leer aquí aquí las noticias], Más Madrid anunció este martes que presentará la semana que vieneen relación a las prácticas de esa empresa. Y el partido que lidera Íñigo Errejón puso la pelota en el tejado de Ciudadanos, de quien afirmó que "tendrá que decidir si se alinea con la extrema derecha y con el PP atravesado por la corrupción".Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, sostuvo que "los madrileños tienen derecho a conocer y saber que hay de verdad en las informaciones que apuntan que la presidenta Ayuso ha incurrido en numerosas falsedades, con indicios de presuntos delitos". Por ello, Más Madrid registrará la semana que viene una solicitud para que se constituya comisión de investigación en la Asamblea que investigue estas supuestas prácticas. La apertura de esta comisión de investigación, no obstante, depende de que la mayoría de la Mesa de la cámara regional la apoye. Y su distribución –el PP, el PSOE y Cs tienen dos representantes cada uno, por uno de Vox–toda vez que el PSOE también ha apostado explícitamente por una comisión de investigación sobre Avalmadrid."Los madrileños no pueden creer queque les están costando millones de euros a todos", criticó Gutiérrez, que aseguró que "así ocurriría si pretenden responder al clamor publico que hay para aclarar todos estos acontecimientos y operaciones con un pleno monográfico", una opción que ha barajado el partido naranja pero que, a juicio de Más Madrid, "tan solo alargaría la inquietud y malestar de la opinión publica". Y también tuvo palabras para Vox, cuya portavoz regional, Rocío Monasterio, dijo "hace una semana que Ayuso tendrá que dar todas las explicaciones que sean necesarias". "Esperemos que no se desdigan de sus palabras", planteó.Para el diputado, tampoco el cierre de Avalmadrid que también ha propuesto Ciudadanos, serviría para aclarar las supuestas irregularidades. "Nos parece imposible que Ciudadanos no quiera que los madrileños tengan todas las explicaciones y pueda rechazar la creación de la comisión de investigación", sostuvo Gutiérrez, que afirmó que los planes del partido naranja de cerrar Avalmadrid pretenden "enterrar la continuada e ilegal gestión" de una entidad "que tanta falta les hace a los comerciantes, autónomos, pymes y otros emprendedores madrileños".de operaciones continuadas de corrupción en Avalmadrid", zanjó el parlamentario de Más Madrid.En la misma línea, el presidente del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez, criticóque, a su juicio, vertió Ayuso en sus explicaciones del lunes, y sostuvo que esa entrevista ha servido para concluir que las "sospechas" que despertaba la actuación de la ahora presidenta madrileña se hayan visto confirmadas. Ayuso "podría haberse beneficiado de un delito de alzamiento de bienes", y además "medió para posiblemente favorecer a una empresa familiar, y por supuesto formaba parte de un círculo de confianza, un círculo privilegiado, de Esperanza Aguirre", denunció Gómez.El diputado también quiso poner la pelota en el tejado de Ciudadanos, de quien depende que se abra o no una comisión de investigación sobre Avalmadrid. El partido naranja "tendrá que decidir si se alinea con la extrema derecha y con el PP atravesado por la corrupción o se pone del lado de quienes buscan investigar y fiscalizar una cuestión que, lejos de ser un asunto personal,, porque se trata de medio millón de euros que han salido de los bolsillos de los ciudadanos", sostuvo.No obstante,la apertura de esta comisión. El líder naranja en la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado, se limitó a señalar hace unos días que no le "gusta" lo que va "conociendo" sobre Avalmadrid porque arroja una "sombra de corrupción", y afirmó que su partido está analizando "si lo que interesa es un pleno monográfico, una comisión de investigación o una auditoría externa". Este diario también preguntó el jueves pasado a Ciudadanos por esta y otras cuestiones, sin que cinco días después el partido haya ofrecido ninguna respuesta.Díaz Ayuso aseguró el lunes que su única relación con Avalmadrid, la entidad semipública que prestó 400.000 euros a la antigua empresa de sus padres que después se negó a reclamar, fue preguntar "con qué persona se podía hablar" para que a la empresa de sus padres le dieran un crédito "si se daban las garantías" para que fuese avalada.. Yo no tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada y porque corrió lista", explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid a preguntas de la periodista Ana Terradillos, en El Programa del Verano de Tele 5.Este martes, Ayuso volvió a insistir en los mismos argumentos en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno. "En mi vida he presionado, en mi vida he utilizado un solo cargo ni una sola responsabilidad, jamás, para beneficiar a nadie, y menos a una familia que, lejos de enriquecerse, se empobreció" y "arruinó" hace "diez años", sostuvo la dirigente, que aseguró que los correos electrónicos publicados este martes porque demuestran que mintió en su entrevista de este lunes. Estos correos demuestran que Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo de Avalmadrid y, además de solicitarle información sobre la solvencia de varias empresas familiares, le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos. En otra información de este periódico se aportan documentos que demuestran que Ayuso aportó cuadro datos falsos para intentar justificar que estuviese cinco años sin pagar el IBI.