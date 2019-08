Johnson quiere suspender el Parlamento hasta octubre para evitar que obstaculice el 'Brexit'

Publicada el 28/08/2019 a las 11:20 Actualizada el 28/08/2019 a las 11:35

El Gobierno de Boris Johnson prevé solicitar a la reina que prolongue la suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre con el fin de, según han informado este miércoles la BBC y The Guardian.Según la BBC,tras el receso estival, con el fin de que el discurso de la reina --en el que el Gobierno expone su programa-- tenga lugar el 14 de octubre. Según la jefa de política de la BBC, Laura Kuenssberg, solo unos pocos ministros estaban al tanto de este plan."Es el momento de que el nuevo Gobierno y el nuevo primer ministro fijen", ha defendido una fuente de Downing Street a la BBC. Johnson tomó las riendas del país a finales de julio tras ser elegido como nuevo líder conservador después de la dimisión de Theresa May.Sin embargo, esta suspensión dejaríapara sacar adelante ningún plan que evite que, como ha amenazado con hacer a menos que haya una renegociación de lo pactado hasta ahora, algo a lo que Bruselas y los líderes europeos se oponen.Los planes del Ejecutivo se conocen tan solo un día después de la reunión organizada por el líder laborista,, con diputados de los principales partidos de oposición en la que se acordóy se planteó la posibilidad de presentar leyes en el Parlamento en ese sentido.Sin embargo, de prosperar los planes del Gobierno, según la BBC el Parlamento quedaría suspendido el 10 de septiembre, lo que les deja poco tiempo para actuar. De acuerdo con The Guardian, está prevista una reunión de parte del Gobierno sobre la medida en la residencia de verano de la reina en Balmoral (Escocia). Por el momento, el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado.El número dos de los laboristas, Tom Watson, ya ha calificado los planes de "" mientras que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha instado a los diputados a unirse para frenar el plan la próxima semana u "hoy pasará a la historia como un día oscuro para la democracia en Reino Unido".