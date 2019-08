La Abogacía del Estado afirma que un Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas

Publicada el 28/08/2019 a las 21:18 Actualizada el 28/08/2019 a las 21:35

Critica incongruencias de la oposición

La Abogacía del Estado es tajante: un Gobierno en funciones, tal y como consta en las conclusiones del informe encargado a la institución por el Ministerio de Hacienda.El departamento que encabeza María Jesús Montero asegura haber realizado múltiples consultas verbales a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones puede o no actualizar las entregas a cuenta y la respuesta ha sido siempre negativa, ya que al estar en funciones tiene muy limitada su capacidad de actuación yY así lo ha trasladado en diversas ocasiones la ministra de Hacienda en funciones. El Ministerio ha aclarado que pidió el pasado jueves 22 de agosto a la Abogacía del Estado disponer de este informe verbal por escrito,En las conclusiones del informe, el abogado del Estado ha apuntado que "por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos, un Gobierno en funcionesa las comunidades autónomas.Por otro lado, en los fundamentos jurídicos del informe se explica que el documentoa las diferentes autoridades y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda."Igualmente, y de conformidad con los términos de la consulta, se circunscribe este dictamen al análisis de las facultades de un Gobierno en funciones para revisar el importe de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, sin entrar, por tanto, en el examen de las restantes cuestiones que pudieran suscitar esta actuación", explica el propio informe. Por esta razón, Hacienda afirma queFuentes de Hacienda consultadas por Europa Press recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado siempre su compromiso con la financiación de las comunidades autónomas. Así, En los Presupuestos Generales del Estado 2019 que aprobó el Gobierno y posteriormente tumbó el Congreso no solo se actualizaban las entregas a cuenta, sino que se incluía un cambio normativo para evitar que las comunidades autónomas recibieran menos ingresos por IVA a raíz de un cambio legal aprobado en 2017 por el anterior Ejecutivo. Además, según el Ministerio, los PGE contemplaban medidas fiscales queHacienda recuerda que, lamentablemente, los partidos independentistas y PP y Cs unieron sus votosque, a su juicio eran positivos para los españoles en su conjunto y para las comunidades autónomas.Para Hacienda, el bloqueo político de PP y Cs tiene consecuencias y la no actualización de las entregas a cuenta es una de ellas. Por ello, cree que no resulta congruente que PP y C's promuevan el bloqueo político y al mismo tiempoEl Ministerio de Hacienda subraya que su compromiso es muy claro y la primera medida que se llevará a Consejo de Ministros una vez se forme Gobierno será la aprobación de un Real decreto Ley para